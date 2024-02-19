У Дніпрі в АНД районі зіткнулися Jeep та Daewoo: водій застряг у пошкодженому авто

У неділю, 18 лютого, у Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському районі сталася жахлива аварія – на вулиці Макова зіткнулися Jeep Cherokee та Daewoo Lanos. У результаті ДТП водій Daewoo застряг у пошкодженому авто.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Рятувальники деблокували 43-річного чоловіка з легковика та передали його медикам для подальшої госпіталізації.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
Будь ласка, будьте уважні за кермом та дотримуйтеся правил дорожнього руху!
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі на Донецькому шосе сталася ДТП.
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