У Дніпрі в АНД районі зіткнулися Jeep та Daewoo: водій застряг у пошкодженому авто

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

У неділю, 18 лютого, у Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському районі сталася жахлива аварія – на вулиці Макова зіткнулися Jeep Cherokee та Daewoo Lanos. У результаті ДТП водій Daewoo застряг у пошкодженому авто.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники деблокували 43-річного чоловіка з легковика та передали його медикам для подальшої госпіталізації.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Будь ласка, будьте уважні за кермом та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі на Донецькому шосе сталася ДТП.

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