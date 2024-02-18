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У Дніпрі на Донецькому шосе сталася ДТП

Сьогодні 20:07
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У Дніпрі на Донецькому шосе зіткнулися дві автівки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе сталася ДТП

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Аварія сталася на Донецькому шосе. За попередньою інформацією, водій Hyundai на швидкості врізався у іномарку, яка їхала попереду.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці працювали слідчі з ДТП та поліція. 

Сьогодні ми писали й про те, що на Дніпропетровщині рятувальники винесли чоловіка з палаючої квартири.

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