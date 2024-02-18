У Дніпрі на Донецькому шосе сталася ДТП

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
Аварія сталася на Донецькому шосе. За попередньою інформацією, водій Hyundai на швидкості врізався у іномарку, яка їхала попереду.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На місці працювали слідчі з ДТП та поліція.
Сьогодні ми писали й про те, що на Дніпропетровщині рятувальники винесли чоловіка з палаючої квартири.
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