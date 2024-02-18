В Днепре на Донецком шоссе произошло ДТП

В Днепре на Донецком шоссе столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщает Telegram-канал «Дніпро Оперативний».

Авария произошла на Донецком шоссе. По предварительной информации, водитель Hyundai на скорости врезался в идущую впереди иномарку.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работали следователи по ДТП и полиция.

Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине спасатели вынесли мужчину из горящей квартиры.

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