В Днепре на Донецком шоссе произошло ДТП

Об этом сообщает Telegram-канал «Дніпро Оперативний».
Авария произошла на Донецком шоссе. По предварительной информации, водитель Hyundai на скорости врезался в идущую впереди иномарку.
По предварительной информации, пострадавших нет.
На месте работали следователи по ДТП и полиция.
Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине спасатели вынесли мужчину из горящей квартиры.
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