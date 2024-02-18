Ворог скерував на Нікопольщину 6 дронів-камікадзе та бив з важкої артилерії

Сьогодні країна-агресор скоїла черговий злочин проти мирного населення.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні росіяни скерували на Нікопольщину 6 дронів-камікадзе. Двічі били з важкої артилерії. Застосували й “Град”. Поцілили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадах, – сказано у повідомленні очільника ОВА.

Під час атаки постраждав 56-річний чоловік. Чоловік отримав осколкове поранення голови та зламав передпліччя. Лікарі оцінюють його стан як середній.

Окупанти пошкодили інфраструктурний об’єкт, пекарню та приватний будинок.

У районному центрі понівечені 4 оселі та 3 господарські споруди. Пошкодило автівки, гаражі та лінію електропередач.

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