Ворог скерував на Нікопольщину 6 дронів-камікадзе та бив з важкої артилерії

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Сьогодні росіяни скерували на Нікопольщину 6 дронів-камікадзе. Двічі били з важкої артилерії. Застосували й “Град”. Поцілили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадах, – сказано у повідомленні очільника ОВА.
Під час атаки постраждав 56-річний чоловік. Чоловік отримав осколкове поранення голови та зламав передпліччя. Лікарі оцінюють його стан як середній.
Окупанти пошкодили інфраструктурний об’єкт, пекарню та приватний будинок.
У районному центрі понівечені 4 оселі та 3 господарські споруди. Пошкодило автівки, гаражі та лінію електропередач.
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