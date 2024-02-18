На Дніпропетровщині рятувальники винесли чоловіка з палаючої квартири

У житловому будинку розташованому на вулиці Героїв України міста Павлоград вчора сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомлення про вогонь у багатоповерховому будинку надійшло вчора, 17 лютого, близько 22 години.

На місці рятувальники встановили, що на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку горить квартира.

Із палаючого помешкання вогнеборці винесли непритомного чоловіка, 1969 року народження, який отримав опіки та отруєння продуктами горіння, — йдеться у повідомленні.

Пожежу вдалось загасити за пів години, постраждалого чоловіка ушпиталили до лікарні.

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