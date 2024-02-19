У Дніпрі врятували дитину, яка наковталася психотропних пігулок

Батьки, будь ласка, будьте пильними та уважно стежте за своїми дітьми.

Днями у Дніпрі сталася жахлива подія: дитина наковталася психотропних пігулок.

Про це повідомила у соцмережі медик Тетяна Іванеха.

За її словами, нещодавно на лінію “103” надійшов виклик -“дитина з’їла декілька психотропних пігулок”.

Медики оперативно прибули на місце та діагностували у дитини млявість та інші симптоми отруєння. Їй надали всю необхідну медичну допомогу та госпіталізували до лікарні!

Батьки, будь ласка, будьте пильними та стежте за своїми дітьми, щоб запобігти подібним нещасним випадкам.

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