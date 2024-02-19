В Днепре в АНД районе столкнулись Jeep и Daewoo: водитель застрял в поврежденном авто

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В воскресенье, 18 февраля, в Днепре в Амур-Нижнеднепровском районе произошла ужасная авария — на улице Маковая столкнулись Jeep Cherokee и Daewoo Lanos. В результате ДТП водитель Daewoo застрял в поврежденном авто.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели деблокировали 43-летнего мужчину из легковушки и передали его медикам для дальнейшей госпитализации.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения!

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре на Донецком шоссе произошло ДТП.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: