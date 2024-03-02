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  • Командующий Воздушными силами Олещук обнародовал видео со сбитым в пятницу Су-34

Командующий Воздушными силами Олещук обнародовал видео со сбитым в пятницу Су-34

Сегодня 15:41
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Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал видео горящего российского самолета Су-34.

Самолет был сбит в пятницу на Мариупольском направлении.

Вот он – сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении! Не всегда удается обрадовать вас такими видео, ведь Воздушные Силы ведут боевую работу на больших дистанциях! Проверено, визуально подтверждено, — заявил Командующий ВС.

Командующий также поблагодарил Воздушные силы и призвал граждан доверять официальным источникам информации.

В пятницу оккупанты потеряли кроме самолета 960 человек и 5 средств ПВО.

Недавно мы сообщали, что Воздушные силы уничтожили два истребителя Су-34 оккупантов на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

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