Командующий Воздушными силами Олещук обнародовал видео со сбитым в пятницу Су-34

Самолет был сбит в пятницу на Мариупольском направлении.
Вот он – сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении! Не всегда удается обрадовать вас такими видео, ведь Воздушные Силы ведут боевую работу на больших дистанциях! Проверено, визуально подтверждено, — заявил Командующий ВС.
Командующий также поблагодарил Воздушные силы и призвал граждан доверять официальным источникам информации.
В пятницу оккупанты потеряли кроме самолета 960 человек и 5 средств ПВО.
Недавно мы сообщали, что Воздушные силы уничтожили два истребителя Су-34 оккупантов на Авдеевском и Мариупольском направлениях.
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