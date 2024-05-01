“Після Пасхи” : у Повітряних силах ЗСУ відповіли, коли перші F-16 будуть в Україні

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив у ефірі каналу “Новини Live”.
На запитання ведучого про те, чи вже відомо, коли саме F-16 почнуть працювати в Україні, Євлаш відповів, що “після Пасхи”.
Так, є – після Пасхи, – відповів з усмішкою речник ПС.
Однак потім Євлаш зауважив, що Повітряні сили не “загадують всі терміни”, адже ймовірна дата постачання літаків вже переносилася декілька разів, тому завдання ПС працювати з тим, що є у наявності й з тим, що нададуть.
Ми не відповідаємо за постачання безпосередньо. Це вже питання до вищого військово-політичного керівництва. Коли вони зайдуть в Україну, ми з вами обов’язково про це поговоримо, – розповів Євлаш.
Зауважимо, що раніше повідомлялося, що F-16 мають з’явитися вже влітку 2024, проте точної дати немає.
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