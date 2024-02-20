Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеском БпЛа у Днепра

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе БПЛА

В Днепре с 19:32 раздается воздушная тревога.

По данным Воздушных сил ВСУ, есть угроза враждебных БПЛА.

Днепр – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях! – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о ракетах в направлении города, но позже выяснилось, что обстреливали Донецкую область.

В частности, в Краматорском городском совете предупредили о возможных перебоях с водоснабжением, а вода которая в кранах — техническая. По предварительной информации, там есть раненные.

О ситуации в Днепропетровской области узнаем впоследствии от ОВА.

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