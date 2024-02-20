Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеском БпЛа у Днепра

В Днепре с 19:32 раздается воздушная тревога.
По данным Воздушных сил ВСУ, есть угроза враждебных БПЛА.
Днепр – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях! – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о ракетах в направлении города, но позже выяснилось, что обстреливали Донецкую область.
В частности, в Краматорском городском совете предупредили о возможных перебоях с водоснабжением, а вода которая в кранах — техническая. По предварительной информации, там есть раненные.
О ситуации в Днепропетровской области узнаем впоследствии от ОВА.
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