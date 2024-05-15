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  • В Днепре Chevrolet наехал на пешехода на переходе: полиция разыскивает свидетелей

В Днепре Chevrolet наехал на пешехода на переходе: полиция разыскивает свидетелей

Сегодня 08:21
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По данному факту открыто уголовное производство.

Новости Днепра про В Днепре Chevrolet наехал на пешехода на переходе: полиция разыскивает свидетелей

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 декабря 2023 года около 16:35. Как предварительно установили следователи, водитель автомобиля Chevrolet Aveo двигался по проспекту Науки (ранее — Гагарина), где совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате наезда пешеход 1959 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Сейчас полиция устанавливает свидетелей наезда. Поэтому если у вас есть какая-то информация, обратитесь к следователю по телефону: (050) 74 14 969.

Новости Днепра про В Днепре Chevrolet наехал на пешехода на переходе: полиция разыскивает свидетелей

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