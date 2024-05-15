В Днепре Chevrolet наехал на пешехода на переходе: полиция разыскивает свидетелей

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 декабря 2023 года около 16:35. Как предварительно установили следователи, водитель автомобиля Chevrolet Aveo двигался по проспекту Науки (ранее — Гагарина), где совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате наезда пешеход 1959 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Сейчас полиция устанавливает свидетелей наезда. Поэтому если у вас есть какая-то информация, обратитесь к следователю по телефону: (050) 74 14 969.
Читайте также:
Автор:
В последнее время в Днепре возросло количество больных ОРВИ, COVID-19…
Сразу после освобождения Днепра в 1943 году в городе стали…
В Днепре снова активизировались псевдоминировщики.
Мужчина во время пасхального застолья подавился жареной печенью.
В последнее время в Днепре возросло количество больных ОРВИ, COVID-19 и гриппом. У жителей, которые заметили симптомы этих болезней у себя, есть возможность остаться дома и оформить больничный дистанционно.
Сразу после освобождения Днепра в 1943 году в городе стали восстанавливать не только жилые здания, но и кинозалы. Изначально они концентрировались только в центре города, но со временем их стали строить в разных районах Днепра. В конце 1950-х годов они…
В Днепре снова активизировались псевдоминировщики.
Мужчина во время пасхального застолья подавился жареной печенью.
Услуга была временно приостановлена!
В Днепре расцветает самый большой розарий в городе.
Специалисты ГСЧС оказали помощь мужчине.
Важная информация!
Онлайн казино имеет множество преимуществ перед обычным казино.
Предварительно, ограничения действуют с 6:40 до 09:00!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!