Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкция

В этом году для поступления в вуз выпускники школ будут сдавать Национальный мультипредметный тест или НМТ. Украинский центр оценивания качества образования уже обнародовал демонстрационный вариант тестов. Пройти его и таким образом подготовится к будущим «экзаменам» может любой желающий.

Журналисты dnepr.info узнали, где можно посмотреть демонстрационный вариант НМТ.

Где посмотреть тест НМТ 2024

Первое, что нужно сделать – это зайти на сайт Украинского центра оценивания качества образования. С правой стороны и будет находится вкладка под названием «НМТ-2024: оприлюднено демонстраційні варіанти». Это и есть тест.

В разделе их несколько. Каждый загружен отдельным файлом. Таким образом, их можно скачать и проходить в удобное время.

В конце каждого файла есть правильные ответы для самопроверки.

Также пройти тест можно на портале Всеукраинской школы онлайн. Для этого необходимо создать личный кабинет. В этом случае качество прохождения демонстрационного НМТ проверит машина и пришлет результаты в кабинет и на почту.

Сколько будет длится НМТ 2024

В этом году на тестирование НМТ состоит из двух частей и будет проводится в один день. Первая часть будет длится 120 минут. После ее прохождения у абитуриентов будет возможность отдохнуть 20 минут, а затем снова стартует новый блок вопросов. На него также отводится 120 минут. То есть в общем суммарно на прохождения НМТ необходимо будет потратить 240 минут или 4 часа.

За это время школьник сможет сдать 4 предмета: 3 необходимых и 1 дополнительный. На каждый отводится 60 минут.

Среди обязательных предметов: украинский язык, математика и история Украины. На выбор можно сдать украинскую литературу, иностранный язык, биологию, физику, химию и географию.

Когда будет проходить НМТ 2024

В 2024 году НМТ выпускники смогут сдать с 14 мая по 19 июля. Сначала будет проходить основная сессия, потом дополнительная.

Что будет, если не сдать НМТ

Если школьник не сдал НМТ, то аттестат о получении полного общего среднего образования он все равно получит. Но без результатов тестирования он не сможет поступить в большинство украинских вузов. Но он сможет пойти учиться в колледж или частный университет, где не нужны результаты теста. Также без НМТ можно поступить на художественные и спортивные специальности.

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