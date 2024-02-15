Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкция

Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкция

Сегодня 17:26
просмотров

В этом году для поступления в вуз выпускники школ будут сдавать Национальный мультипредметный тест или НМТ. Украинский центр оценивания качества образования уже обнародовал демонстрационный вариант тестов. Пройти его и таким образом подготовится к будущим «экзаменам» может любой желающий.

Новости Днепра про Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, где можно посмотреть демонстрационный вариант НМТ.

Где посмотреть тест НМТ 2024

Первое, что нужно сделать – это зайти на сайт Украинского центра оценивания качества образования. С правой стороны и будет находится вкладка под названием «НМТ-2024: оприлюднено демонстраційні варіанти». Это и есть тест.

В разделе их несколько. Каждый загружен отдельным файлом. Таким образом, их можно скачать и проходить в удобное время.

В конце каждого файла есть правильные ответы для самопроверки.

Также пройти тест можно на портале Всеукраинской школы онлайн. Для этого необходимо создать личный кабинет. В этом случае качество прохождения демонстрационного НМТ проверит машина и пришлет результаты в кабинет и на почту.

Сколько будет длится НМТ 2024

В этом году на тестирование НМТ состоит из двух частей и будет проводится в один день. Первая часть будет длится 120 минут. После ее прохождения у абитуриентов будет возможность отдохнуть 20 минут, а затем снова стартует новый блок вопросов. На него также отводится 120 минут. То есть в общем суммарно на прохождения НМТ необходимо будет потратить 240 минут или 4 часа.

За это время школьник сможет сдать 4 предмета: 3 необходимых и 1 дополнительный. На каждый отводится 60 минут.

Среди обязательных предметов: украинский язык, математика и история Украины. На выбор можно сдать украинскую литературу, иностранный язык, биологию, физику, химию и географию.

Когда будет проходить НМТ 2024

В 2024 году НМТ выпускники смогут сдать с 14 мая по 19 июля. Сначала будет проходить основная сессия, потом дополнительная.

Что будет, если не сдать НМТ

Если школьник не сдал НМТ, то аттестат о получении полного общего среднего образования он все равно получит. Но без результатов тестирования он не сможет поступить в большинство украинских вузов. Но он сможет пойти учиться в колледж или частный университет, где не нужны результаты теста. Также без НМТ можно поступить на художественные и спортивные специальности.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкцияУкраїнська Новости Днепра про Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкцияРусский

Автор:


# # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на Мануйловском проспекте водитель Mercedes снес забор
Новости Днепра
Сегодня 16:22
В Днепре на Мануйловском проспекте водитель Mercedes снес забор

К счастью, никто не пострадал.

Несмотря на войну, увеличилось количество миллионеров: сколько их в Днепре и области
Новости Днепра
Сегодня 15:51
Несмотря на войну, увеличилось количество миллионеров: сколько их в Днепре и области

В Днепропетровской области прибавилось 96 миллионеров.

В Днепре на Яворницкого неизвестные срезали баннер «Аллея почета» (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 14:45
В Днепре на Яворницкого неизвестные срезали баннер «Аллея почета» (ФОТО)

На проспекте Дмитрия Яворницкого, напротив городского совета, появился импровизированный мемориальный…

Как раньше выглядела разрушенная ныне водно-спортивная станция в парке Сагайдак в Днепре (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 14:43
Как раньше выглядела разрушенная ныне водно-спортивная станция в парке Сагайдак в Днепре (ФОТО)

Нынешний парк Сагайдак открыли в Днепре в начале 1950-х годов.…

Последние новости

В Днепре на Мануйловском проспекте водитель Mercedes снес забор
В Днепре на Мануйловском проспекте водитель Mercedes снес забор

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня 16:22
10
просмотров
Несмотря на войну, увеличилось количество миллионеров: сколько их в Днепре и области
Несмотря на войну, увеличилось количество миллионеров: сколько их в Днепре и области

В Днепропетровской области прибавилось 96 миллионеров.

Сегодня 15:51
1
просмотров
В Днепре рыбаков могут оштрафовать на 3,5 тыс. грн: в чем дело
В Днепре рыбаков могут оштрафовать на 3,5 тыс. грн: в чем дело

Важная информация!

Сегодня 15:49
5
просмотров
Повалий, которая отреклась от украинского гражданства, получила подозрение от СБУ
Повалий, которая отреклась от украинского гражданства, получила подозрение от СБУ

Таисия Повалий, которая когда-то была украинской певицей, но отреклась от гражданства, получила подозрение от СБУ.

Сегодня 15:11
2
просмотров
В Днепре на Яворницкого неизвестные срезали баннер «Аллея почета» (ФОТО)
В Днепре на Яворницкого неизвестные срезали баннер «Аллея почета» (ФОТО)

На проспекте Дмитрия Яворницкого, напротив городского совета, появился импровизированный мемориальный комплекс.

Сегодня 14:45
6
просмотров
Как раньше выглядела разрушенная ныне водно-спортивная станция в парке Сагайдак в Днепре (ФОТО)
Как раньше выглядела разрушенная ныне водно-спортивная станция в парке Сагайдак в Днепре (ФОТО)

Нынешний парк Сагайдак открыли в Днепре в начале 1950-х годов. На его территории было несколько спортивных и детских площадок, летний театр, танцпол и даже читальный зал. На пляже могли отдыхать все желающие. Тут же была водно-спортивная база, которую содержал завод…

Сегодня 14:43
3
просмотров
Была на дежурстве: в Днепре спасают пострадавшую во время удара по больнице в Селидово
Была на дежурстве: в Днепре спасают пострадавшую во время удара по больнице в Селидово

В больнице Днепра спасают женщину, которая пострадала во время ракетного удара по медучреждению в Селидово Донецкой области.

Сегодня 14:21
2
просмотров
В Днепре сняли на камеру влюбленных ворон, которые целовались (ФОТО)
В Днепре сняли на камеру влюбленных ворон, которые целовались (ФОТО)

На территории Приднепровского пляжа заметили влюбленных птиц.

Сегодня 13:25
4
просмотров
Необычный замок неподалеку Днепра: его построил 1 человек из речных камней (ФОТО)
Необычный замок неподалеку Днепра: его построил 1 человек из речных камней (ФОТО)

В нескольких километрах от Днепра, в селе Днепровское есть настоящий замок. Его построил местный житель за несколько лет и использовал дом как дачу. Посмотреть на удивительный замок и устроить возле него фотосессию может любой желающий – доступ к дому свободный.…

Сегодня 12:46
3
просмотров
В Днепре более 10 улиц остались без воды: причина и адреса
В Днепре более 10 улиц остались без воды: причина и адреса

Сделайте дома на всякий случай запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 12:24
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх