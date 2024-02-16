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Где находилось самое первое кладбище Екатеринослава и что теперь на его месте (ФОТО)

Сегодня 17:43
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Одно из первых городских кладбищ Днепра находилось в районе улицы Короленко. На время его основания эта местность была за городской чертой. Также было кладбище в Севастопольском парке – это тоже считался «пригород», а самое первое и самое старое кладбище находилось на Соборной горе.

Новости Днепра про Где находилось самое первое кладбище Екатеринослава и что теперь на его месте (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали историю кладбища и что находится сейчас на его месте.

Самое старое кладбище города находилось в слободе Половице. Она была основана за несколько лет до того, как на ее территории начали строить город. К 1750-м годам в слободе насчитывалось до тысячи жителей. Кладбища в Половице находились в основном за Долгой балкой, но не исключено, что и на Соборной горе было кладбище. Тогда у местности названия не было, это был просто крутой холм на котором росло много деревьев и тут водились дикие звери.

Во время строительства зданий на горе – в начале прошлого века тут были найдены остатки захоронений казаков. О том, что это именно казаки стало понятно по одежде и нательным крестикам. Могил было найдено немного. Они были убраны, а на их месте сейчас в частности проходит аллея у «Днепровской политехники». Могилы были найдены там, где сейчас стоит постамент памятника.

Новости Днепра про Где находилось самое первое кладбище Екатеринослава и что теперь на его месте (ФОТО)

Когда были найдены могилы, а это случалось несколько раз  — в 1905 и 1914 годах, то многие даже не предполагали, что оживленная к тому времени площадь для прогулок является бывшим некрополем.

 

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