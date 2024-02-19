Как в Днепре зарегистрировать ФОП для работы в Instagram: инструкция

Для любого вида трудовой деятельности, в том числе и продажи товаров либо услуг в Instagram, Facebooк и других социальных сетях в Украине необходимо быть зарегистрированным физическим-лицом предпринимателем. Зарегистрировать ФОП можно в любом городе, но уплаченные налоги будут автоматически «идти» в тот город, где прописан инициатор создания бизнеса.

Журналисты dnepr.info узнали, какие документы нужны для того, чтобы зарегистрировать ФОП, а после свободно и спокойно работать с ним в Instagram.

Сделать это можно самостоятельно и онлайн либо же посетив ЦНАП.

Что такое КВЭД и зачем он нужен

Первое что необходимо – это выбрать КВЭД. Это номер — код по классификатору видов экономической деятельности. С его помощью основатель ФОПа указывает, какие услуги будет предоставлять или что он будет продавать.

Для правильного выбора КВЭД необходимо точно определить вид деятельности, которым будете заниматься. Для торговли в интернете подойду КВЭДы № 47.91 (торговля, которая совершается фирмами почтового заказа или через сеть интернет) и 46.19 (деятельность посредников в торговле товарами широкого ассортимента). Количество КВЭДов может быть любым. Законом оно не регулируется. Чем больше укажите – тем лучше, ведь если будете что-то продавать, рекламировать или оказывать какие-либо услуги, а нужного кода не будет – за это могут и оштрафовать.

Вписать дополнительный КВЭД можно в любой момент.

Группа для ФОП: как выбрать

Для тех, кто собирается вести небольшой бизнес с мелкими доходами и маленьким количеством сотрудников подойдет упрощенная система налогообложения. Суть ее в том, что предприниматель платит фиксированную сумму налога или процент от дохода. При выборе группы для ФОПа необходимо руководствоваться предполагаемым размером дохода, видами деятельности, количеством сотрудников.

Так для I группы максимальная сумма дохода за год должна быть до 1,1 млн грн и ни одного нанятого сотрудника.

II группу необходимо выбрать тем, чей доход за год будет доходить до 5,5 млн грн и он планирует нанимать 10 сотрудников.

III группа предполагает доходы на уровне более 7,8 млн грн в год и возможность нанять неограниченное количество сотрудников.

Почему могут отказать в регистрации ФОП

Иногда в регистрации ФОПа в Украине могут отказать. Причины могут быть разные. Первая из которых – документы были поданы не уполномоченным лицом либо человек ранее уже был зарегистрирован как ФОП. Невозможно стать предпринимателем, если регистрация запрещена судебным решением. В любом случае, если ФОП не будет зарегистрирован, заявителю вышлют причину отказа с детальным объяснением. После устранения проблемы документы на регистрацию можно подавать заново.

Как зарегистрировать ФОП онлайн

Зарегистрировать ФОП онлайн можно с помощью портала или мобильного приложения «Дія». Для этого нужно зайти в личный кабинет, перейти на вкладку «Регистрация ФОП» и нажать «Подать заявление». В появившуюся форму необходимо будет внести всю запрошенную информацию и указать тип налогообложения.

Как зарегистрировать ФОП в ЦНАПе

Зарегистрировать ФОП можно только по месту прописки. В ЦНАП необходимо прийти с паспортом, ИНН-кодом и заполненным заявлением (бланк тут). Все эти документы нужно отдать регистратору и через неделю на руках у вас будет выписка из Единого госреестра о том, что вы – новый ФОП.

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