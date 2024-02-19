Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как в Днепре зарегистрировать ФОП для работы в Instagram: инструкция

Сегодня 17:22
просмотров

Для любого вида трудовой деятельности, в том числе и продажи товаров либо услуг в Instagram, Facebooк и других социальных сетях в Украине необходимо быть зарегистрированным физическим-лицом предпринимателем. Зарегистрировать ФОП можно в любом городе, но уплаченные налоги будут автоматически «идти» в тот город, где прописан инициатор создания бизнеса.

Новости Днепра про Как в Днепре зарегистрировать ФОП для работы в Instagram: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, какие документы нужны для того, чтобы зарегистрировать ФОП, а после свободно и спокойно работать с ним в Instagram.

Сделать это можно самостоятельно и онлайн либо же посетив ЦНАП.

Что такое КВЭД и зачем он нужен

Первое что необходимо – это выбрать КВЭД. Это номер — код по классификатору видов экономической деятельности. С его помощью основатель ФОПа указывает, какие услуги будет предоставлять или что он будет продавать. 

Для правильного выбора КВЭД необходимо точно определить вид деятельности, которым будете заниматься. Для торговли в интернете подойду КВЭДы № 47.91 (торговля, которая совершается фирмами почтового заказа или через сеть интернет) и 46.19 (деятельность посредников в торговле товарами широкого ассортимента). Количество КВЭДов может быть любым. Законом оно не регулируется. Чем больше укажите – тем лучше, ведь если будете что-то продавать, рекламировать или оказывать какие-либо услуги, а нужного кода не будет – за это могут и оштрафовать.

Вписать дополнительный КВЭД можно в любой момент.

Группа для ФОП: как выбрать

Для тех, кто собирается вести небольшой бизнес с мелкими доходами и маленьким количеством сотрудников подойдет упрощенная система налогообложения.  Суть ее в том, что предприниматель платит фиксированную сумму налога или процент от дохода. При выборе группы для ФОПа необходимо руководствоваться предполагаемым размером дохода, видами деятельности, количеством сотрудников.

Так для I группы максимальная сумма дохода за год должна быть до 1,1 млн грн и ни одного нанятого сотрудника.

II группу необходимо выбрать тем, чей доход за год будет доходить до 5,5 млн грн и он планирует нанимать 10 сотрудников.

III группа предполагает доходы на уровне более 7,8 млн грн в год и возможность нанять неограниченное количество сотрудников.

Почему могут отказать в регистрации ФОП

Иногда в регистрации ФОПа в Украине могут отказать. Причины могут быть разные. Первая из которых – документы были поданы не уполномоченным лицом либо человек ранее уже был зарегистрирован как ФОП. Невозможно стать предпринимателем, если регистрация запрещена судебным решением. В любом случае, если ФОП не будет зарегистрирован, заявителю вышлют причину отказа с детальным объяснением. После устранения проблемы документы на регистрацию можно подавать заново.

Как зарегистрировать ФОП онлайн

Зарегистрировать ФОП онлайн можно с помощью портала или мобильного приложения «Дія». Для этого нужно зайти в личный кабинет, перейти на вкладку «Регистрация ФОП» и нажать «Подать заявление». В появившуюся форму необходимо будет внести всю запрошенную информацию и указать тип налогообложения.

Как зарегистрировать ФОП в ЦНАПе

Зарегистрировать ФОП можно только по месту прописки. В ЦНАП необходимо прийти с паспортом, ИНН-кодом и заполненным заявлением (бланк тут). Все эти документы нужно отдать регистратору и через неделю на руках у вас будет выписка из Единого госреестра о том, что вы – новый ФОП.

 

 

Читайте также:

Новости Днепра про Как в Днепре зарегистрировать ФОП для работы в Instagram: инструкцияУкраїнська Новости Днепра про Как в Днепре зарегистрировать ФОП для работы в Instagram: инструкцияРусский

Автор:


# # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В одном из парков Днепра теперь можно тренировать собак
Новости Днепра
Сегодня 16:48
В одном из парков Днепра теперь можно тренировать собак

В Днепре обустроили зону для тренировки собак.

В Днепре снова откроют ТЦ, в который попала ракета два месяца назад
Новости Днепра
Сегодня 15:54
В Днепре снова откроют ТЦ, в который попала ракета два месяца назад

В ТРК "Апполо" анонсировали дату открытия торгового центра, который месяц…

Адвокат из Днепра делал из айтишников псевдоволонтеров, чтобы те могли сбежать из Украины
Новости Днепра
Сегодня 15:06
Адвокат из Днепра делал из айтишников псевдоволонтеров, чтобы те могли сбежать из Украины

СБУ в Днепре разоблачила адвоката, который помогал уклонистам выезжать за…

Жители Днепра «захватили» часть двора для частной стоянки: чем все закончилось
Новости Днепра
Сегодня 14:33
Жители Днепра «захватили» часть двора для частной стоянки: чем все закончилось

В Днепре на Майнуловском проспекте жители дома устроили неофициальную частную…

Последние новости

В одном из парков Днепра теперь можно тренировать собак
В одном из парков Днепра теперь можно тренировать собак

В Днепре обустроили зону для тренировки собак.

Сегодня 16:48
просмотров
Круизы по всему миру: Увлекательные путешествия на круизных лайнерах
Круизы по всему миру: Увлекательные путешествия на круизных лайнерах

Кругосветный круиз - это длительный круизный маршрут, который охватывает несколько континентов и длится несколько месяцев. Эти эпические путешествия позволяют путешественникам обогнуть земной шар по морю и посетить множество мест по пути.

Сегодня 16:30
7
просмотров
В Днепре снова откроют ТЦ, в который попала ракета два месяца назад
В Днепре снова откроют ТЦ, в который попала ракета два месяца назад

В ТРК "Апполо" анонсировали дату открытия торгового центра, который месяц назад разрушила ракета.

Сегодня 15:54
3
просмотров
На Львовщине мальчик нашел в парке боеприпас и принес его домой
На Львовщине мальчик нашел в парке боеприпас и принес его домой

Никогда не трогайте подозрительные предметы, а сразу звоните "101" или "102"!

Сегодня 15:21
4
просмотров
Адвокат из Днепра делал из айтишников псевдоволонтеров, чтобы те могли сбежать из Украины
Адвокат из Днепра делал из айтишников псевдоволонтеров, чтобы те могли сбежать из Украины

СБУ в Днепре разоблачила адвоката, который помогал уклонистам выезжать за границу, сообщили в ведомстве.

Сегодня 15:06
1
просмотров
Жители Днепра «захватили» часть двора для частной стоянки: чем все закончилось
Жители Днепра «захватили» часть двора для частной стоянки: чем все закончилось

В Днепре на Майнуловском проспекте жители дома устроили неофициальную частную стоянку, чтобы соседи не могли оставлять там машины.

Сегодня 14:33
7
просмотров
В Днепре более 120 домов отключили от отопления: адреса и причина
В Днепре более 120 домов отключили от отопления: адреса и причина

Сегодня, 19 февраля, в Днепре более 120 домов остались без отопления.

Сегодня 14:28
8
просмотров
Как раньше выглядел кинотеатр «Спутник» в Днепре: что будет на его месте (ФОТО)
Как раньше выглядел кинотеатр «Спутник» в Днепре: что будет на его месте (ФОТО)

В начале февраля стало известно, что здание, где находился кинотеатр «Спутник» ждет реконструкция. Вместо залов для просмотра фильмов тут сделают административно-информационный центр отдела «Коммуникационный центр Службы 112» в городе Днепр.

Сегодня 14:22
6
просмотров
В Кривом Роге пьяный мужчина с кулаками «напал» на заправку
В Кривом Роге пьяный мужчина с кулаками «напал» на заправку

Объяснить, почему он это сделал, мужчина не смог.

Сегодня 13:18
9
просмотров
В Днепре черная ворона возглавила стаю белых цапель: фотограф снял странный союз на камеру
В Днепре черная ворона возглавила стаю белых цапель: фотограф снял странный союз на камеру

Днепровская ворона решила воплотить в жизнь сказку о противном утенке, который стал красивым лебедем.

Сегодня 13:18
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх