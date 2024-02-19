Як у Дніпрі зареєструвати ФОП для роботи в Instagram: інструкція

Для будь-якого виду трудової діяльності, у тому числі й продажу товарів чи послуг в Instagram, Facebook та інших соціальних мережах в Україні необхідно бути зареєстрованою фізичною особою- підприємцем. Зареєструвати ФОП можна в будь-якому місті, але сплачені податки автоматично «йдуть» до того міста, де прописаний ініціатор створення бізнесу.

Журналісти dnepr.info дізналися, які документи потрібні для того, щоб зареєструвати ФОП, а потім вільно та спокійно працювати з ним у Instagram.

Зробити це можна самостійно та онлайн або ж відвідавши ЦНАП.

Що таке КВЕД і навіщо він потрібний

Перше, що необхідно – вибрати КВЕД. Це номер – код за класифікатором видів економічної діяльності. За його допомогою засновник ФОПу вказує, які послуги надаватиме чи що він продаватиме.

Для правильного вибору КВЕДу необхідно точно визначити вид діяльності, яким ви плануєте займатиматися. Для торгівлі в інтернеті підійде КВЕД № 47.91 (торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет) та 46.19 (діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту). Кількість КВЕДів може бути необмежена. Законом вона не регулюється. Чим більше вкажете – тим краще, адже якщо щось продаватимете, рекламуватимете або надаватимете якісь послуги, а потрібного коду не буде – за це можуть і оштрафувати.

Вписати додатковий КВЕД можна будь-якої миті.

Група для ФОП: як вибрати

Для тих, хто збирається вести невеликий бізнес із дрібними доходами та невеликою кількістю співробітників підійде спрощена система оподаткування. Суть її в тому, що підприємець сплачує фіксовану суму податку чи відсоток доходу. При виборі групи для ФОП необхідно керуватися передбачуваним розміром доходу, видами діяльності, кількістю співробітників.

Так для І групи максимальна сума доходу за рік має бути до 1,1 млн грн. і жодного найнятого співробітника.

ІІ групу необхідно обрати тим, чий дохід за рік сягатиме 5,5 млн грн і він планує наймати 10 співробітників.

ІІІ група передбачає доходи на рівні понад 7,8 млн грн на рік та можливість найняти необмежену кількість співробітників.

Гранична межа суми доходів тієї чи іншої групи залежить від суми мінімальної заробітної плати і може збільшуватись разом з нею щороку.

Чому можуть відмовити у реєстрації ФОП

Іноді у реєстрації ФОП в Україні можуть відмовити. Причини можуть бути різні. Перша з яких – документи було подано не уповноваженою особою чи людину раніше вже було зареєстровано як ФОП. Неможливо стати підприємцем, якщо реєстрацію заборонено судовим рішенням.

У будь-якому випадку, якщо ФОП не буде зареєстровано, заявнику надішлють причину відмови з детальним поясненням. Після усунення проблеми документи на реєстрацію можна подавати заново.

Як зареєструвати ФОП онлайн

Зареєструвати ФОП онлайн можна за допомогою порталу або мобільного застосунку «Дія». Для цього потрібно зайти до особистого кабінету, перейти на вкладку «Реєстрація ФОП» та натиснути «Подати заяву». У форму, що з’явилася, необхідно буде внести всю запитану інформацію і вказати тип оподаткування.

Як зареєструвати ФОП у ЦНАПі

Зареєструвати ФОП можна лише за місцем прописки. У ЦНАП необхідно прийти з паспортом, ІПН-кодом та заповненою заявою (бланк тут). Всі ці документи потрібно віддати реєстратору і через тиждень на руках у вас буде витяг з Єдиного держреєстру про те, що ви – новий ФОП.

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