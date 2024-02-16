Де знаходився перший цвинтар Катеринослава і що тепер на його місці (ФОТО)

Один із перших міських цвинтарів Дніпра знаходився в районі вулиці Короленка. На час його заснування ця місцевість була за межею міста. Також був цвинтар у Севастопольському парку – це теж вважалося «передмістя», а найперший і найстаріший цвинтар знаходився на Соборній горі.

Журналісти dnepr.info дізналися історію цвинтаря і що зараз на його місці.

Найстаріший цвинтар міста знаходився в слободі Половиці. Вона була заснована за кілька років до того, як на її території почали будувати місто. До 1750-х років у слободі налічувалося до тисячі мешканців. Цвинтарі в Половиці знаходились переважно за Довгою балкою, але не виключено, що і на Соборній горі був цвинтар. Тоді ця була місцина без назви, просто крутий пагорб, на якому росло багато дерев і водилися дикі звірі.

Під час будівництва будівель на горі – на початку минулого століття тут було знайдено залишки поховань козаків. Про те, що це саме козаки стало зрозуміло по одягу та натільних хрестиках. Могил було знайдено небагато. На їхньому місці зараз зокрема проходить алея біля «Дніпровської політехніки». Могили знайшли там, де зараз стоїть постамент пам’ятника.

Коли були знайдені могили, а це траплялося кілька разів – у 1905 та 1914 роках, то багато хто навіть не припускав, що жвава на той час площа для прогулянок є колишнім некрополем.

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