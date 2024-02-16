Як оформити договір дарування на авто чи нерухомість: інструкція та скільки це коштує

Оформити договір дарування в Україні можна на рухоме та нерухоме майно. Він дає право тому, хто отримав квартиру чи автомобіль у дар одразу стати єдиним власником.

Що необхідно для оформлення договору дарування – дізнавалися журналісти dnepr.info.

Щоб оформити договір дарування або дарчу необхідно, щоб обидві сторони – той, хто вирішив зробити подарунок і той, хто його приймає, вирушили до нотаріуса. Після підписання документа дарувальник позбавляється права власності, а той, кому подарували нерухомість – набуває на неї права, а нотаріус це право реєструє.

Скільки коштуватиме документ

Для підписання дарчої звернутися можна до нотаріуса в тому місті, де прописана одна із сторін або за місцем проживання. Якщо майно передаватиметься в дар родичу першого чи другого ступеня – це діти, подружжя, батьки, брати-сестри, онуки, дідусь та бабуся, то сплатити необхідно буде лише послуги нотаріуса, а сам договір не оподатковується.

В іншому випадку потрібно буде сплатити 1% від загальної вартості майна, військовий збір – 1,5% та податок на дохід – 5%.

Які потрібні документи

Під час візиту до нотаріуса обидві сторони повинні мати при собі паспорта та ідентифікаційні коди, свідоцтво про народження або інший договір, що буде підтверджувати спорідненість (якщо один родич щось дарує іншому). Також знадобляться документи на майно, яке збираються дарувати.

Якщо це квартира, то потрібні свідоцтво про приватизацію чи договір купівлі-продажу, техпаспорт, оцінка вартості майна, витяг з кадастру, довідка про кількість прописаних у квартирі чи будинку, акт оцінки об’єкта нерухомості.

Якщо в дар передається автомобіль – алгоритм дій аналогічний. Необхідна оцінка вартості машини, її техпаспорт, договір купівлі-продажу.

Коли можна оспорити дарчу

Заперечити в суді договір дарування можна, якщо дарувальника було визнано особою з обмеженою дієздатністю. Сюди належать не тільки проблеми психологічного характеру, а й стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Коли договір дарування може бути недійсним

Якщо той, кому подарували майно, вчинив злочин проти дарувальника чи членів його родини, шантажував, змушував до підписання договору або дарувальник був обдурений щодо юридичного аспекту угоди – тоді договір можна оскаржити.

Відмінність договору дарування від заповіту

Після підписання договору дарування право власності одразу переходить до інших рук. Тоді як під час написання заповіту власник майна до смерті залишається його господарем. Розірвати договір дарування можна лише у судовому порядку за наявності прописаних у законі обставин.

Заповіт легше оскаржити в суді, але останнє на відміну від дарчої не гарантує, що майном на 100% володітиме той, хто в ньому зазначений, якщо в померлого залишаться неповнолітні діти або непрацездатні родичі першої лінії.

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