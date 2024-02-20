Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Последний старинный дом возле Нового моста в Днепре: окна разбиты, а вход заколочен (ФОТО)

Последний старинный дом возле Нового моста в Днепре: окна разбиты, а вход заколочен (ФОТО)

Сегодня 13:40
просмотров

Старые здания в центре Днепра потихоньку исчезают. На первых улицах города еще осталось несколько построек, возведенных в XIX веке, но большая часть из них находится в полуразрушенном состоянии.

Новости Днепра про Последний старинный дом возле Нового моста в Днепре: окна разбиты, а вход заколочен (ФОТО)

Журналисты dnepr.info побывали на одной из первых улиц Днепра – Коцюбинского и узнали, как выглядят оставшиеся тут старинные дома.

Новости Днепра про Последний старинный дом возле Нового моста в Днепре: окна разбиты, а вход заколочен (ФОТО)

Нынешняя улица Михаила Коцюбинского в Днепре изначально называлась Иорданской и считается одной из самых старых в городе. находилась она возле Успенской церкви. Считается, что свое название Иорданская получила от совершаемых по ней крестных ходов из церкви для освящения воды в Днепре во время Крещенья и других церковных праздников. Эта улица считалась единственно удобным местом для выхода к реке. Остальной берег уже был застроен лесопильнями, частными домами и портовыми складами.

Новости Днепра про Последний старинный дом возле Нового моста в Днепре: окна разбиты, а вход заколочен (ФОТО)

Улица пользовалась популярностью у местных жителей. Кроме крестных ходов тут проводились также городские праздники. Недалеко от Иорданской находились городские купальни – специальные беседки на воде, где могли купаться богатые граждане города.

Новости Днепра про Последний старинный дом возле Нового моста в Днепре: окна разбиты, а вход заколочен (ФОТО)

В 1897 году тут пустили трамвай по маршруту «Вокзал-Иорданская».

Новости Днепра про Последний старинный дом возле Нового моста в Днепре: окна разбиты, а вход заколочен (ФОТО)

В 1930-х годах возле Иорданской начали строить набережную. Позже вокруг старинных домов выросли огромные торговые центры и новые многоэтажные дома.

Новости Днепра про Последний старинный дом возле Нового моста в Днепре: окна разбиты, а вход заколочен (ФОТО)

До сих пор на улице еще можно увидеть несколько старинных домов, построенных в 1880-х годах. До 1920-х годов все они были преимущественно доходными – тут можно было снять комнату или небольшую квартиру. Позже – стали коммунальными. В начале 2000-х большая часть была снесена. Сегодня из более 10 старинных домов остался лишь один, остальные полуразрушены, выгоревшие и почти разобранные.

Новости Днепра про Последний старинный дом возле Нового моста в Днепре: окна разбиты, а вход заколочен (ФОТО)

Последний целый дом не жилой и понемногу разваливается. Скорее всего его также вскоре могут снести. Здание находится в заброшенном состоянии.

Читайте также:

Новости Днепра про Последний старинный дом возле Нового моста в Днепре: окна разбиты, а вход заколочен (ФОТО)Українська Новости Днепра про Последний старинный дом возле Нового моста в Днепре: окна разбиты, а вход заколочен (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре разоблачили «ловеласа», который за месяц обокрал на свиданиях пятерых женщин
Новости Днепра
Сегодня 11:26
В Днепре разоблачили «ловеласа», который за месяц обокрал на свиданиях пятерых женщин

В Днепре разоблачили мужчину, который ходил на свидание, чтобы обворовывать…

Жители Днепра столкнулись с неожиданными проблемами после того, как им отремонтировали дорогу: в чем дело
Новости Днепра
Сегодня 10:50
Жители Днепра столкнулись с неожиданными проблемами после того, как им отремонтировали дорогу: в чем дело

В Днепре на отремонтированной проезжей части улицы Яркой теперь бросают…

В Днепре на левом берегу снизили давление подачи воды: что произошло и адреса
Новости Днепра
Сегодня 10:25
В Днепре на левом берегу снизили давление подачи воды: что произошло и адреса

Нормативное давление обещают возобновить в течение дня!

Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии
Новости Днепра
Сегодня 07:00
Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии

Еще есть время зарядить телефон!

Последние новости

В Днепре разоблачили «ловеласа», который за месяц обокрал на свиданиях пятерых женщин
В Днепре разоблачили «ловеласа», который за месяц обокрал на свиданиях пятерых женщин

В Днепре разоблачили мужчину, который ходил на свидание, чтобы обворовывать женщин.

Сегодня 11:26
1
просмотров
Жители Днепра столкнулись с неожиданными проблемами после того, как им отремонтировали дорогу: в чем дело
Жители Днепра столкнулись с неожиданными проблемами после того, как им отремонтировали дорогу: в чем дело

В Днепре на отремонтированной проезжей части улицы Яркой теперь бросают автомобили, которые мешают другим водителям.

Сегодня 10:50
4
просмотров
В Днепре на левом берегу снизили давление подачи воды: что произошло и адреса
В Днепре на левом берегу снизили давление подачи воды: что произошло и адреса

Нормативное давление обещают возобновить в течение дня!

Сегодня 10:25
7
просмотров
Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии
Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня 07:00
6
просмотров
Погода на 20 февраля: в Днепре будет облачно
Погода на 20 февраля: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
5
просмотров
Не есть и не пить: сколько лет нужно, чтобы купить собственное жилье в Днепре, имея среднюю зарплату
Не есть и не пить: сколько лет нужно, чтобы купить собственное жилье в Днепре, имея среднюю зарплату

И это при условии, если всю зарплату откладывать на сбережения.

Вчера 22:05
8
просмотров
Встретил в магазине и напал с ножом: в Днепропетровской области мужчина чуть не убил бывшую соседку
Встретил в магазине и напал с ножом: в Днепропетровской области мужчина чуть не убил бывшую соседку

В Новомосковском районе мужчина напал на женщину с ножом.

Вчера 21:28
6
просмотров
Похоже на опарыши: жителям Марганца в гуманитарке попалась фасоль «с сюрпризом», но есть нюанс
Похоже на опарыши: жителям Марганца в гуманитарке попалась фасоль «с сюрпризом», но есть нюанс

Жители Марганца пожаловались на гуманитарную помощь, полученную от благотворительных организаций.

Вчера 20:53
10
просмотров
Подгоняют весну: вблизи Днепра заметили первых перелетных скворцов (ФОТО)
Подгоняют весну: вблизи Днепра заметили первых перелетных скворцов (ФОТО)

В Украину и в частности Днепр слетелись первые скворцы.

Вчера 20:10
5
просмотров
В Днепропетровской области нетрезвый мужчина свалился с 5-метрового дерева
В Днепропетровской области нетрезвый мужчина свалился с 5-метрового дерева

В Каменском спасали мужчину, который нетрезвым упал с 5-метрового дерева.

Вчера 19:25
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх