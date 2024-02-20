Последний старинный дом возле Нового моста в Днепре: окна разбиты, а вход заколочен (ФОТО)

Журналисты dnepr.info побывали на одной из первых улиц Днепра – Коцюбинского и узнали, как выглядят оставшиеся тут старинные дома.
Нынешняя улица Михаила Коцюбинского в Днепре изначально называлась Иорданской и считается одной из самых старых в городе. находилась она возле Успенской церкви. Считается, что свое название Иорданская получила от совершаемых по ней крестных ходов из церкви для освящения воды в Днепре во время Крещенья и других церковных праздников. Эта улица считалась единственно удобным местом для выхода к реке. Остальной берег уже был застроен лесопильнями, частными домами и портовыми складами.
Улица пользовалась популярностью у местных жителей. Кроме крестных ходов тут проводились также городские праздники. Недалеко от Иорданской находились городские купальни – специальные беседки на воде, где могли купаться богатые граждане города.
В 1897 году тут пустили трамвай по маршруту «Вокзал-Иорданская».
В 1930-х годах возле Иорданской начали строить набережную. Позже вокруг старинных домов выросли огромные торговые центры и новые многоэтажные дома.
До сих пор на улице еще можно увидеть несколько старинных домов, построенных в 1880-х годах. До 1920-х годов все они были преимущественно доходными – тут можно было снять комнату или небольшую квартиру. Позже – стали коммунальными. В начале 2000-х большая часть была снесена. Сегодня из более 10 старинных домов остался лишь один, остальные полуразрушены, выгоревшие и почти разобранные.
Последний целый дом не жилой и понемногу разваливается. Скорее всего его также вскоре могут снести. Здание находится в заброшенном состоянии.
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