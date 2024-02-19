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  • Как раньше выглядел кинотеатр «Спутник» в Днепре: что будет на его месте (ФОТО)

Как раньше выглядел кинотеатр «Спутник» в Днепре: что будет на его месте (ФОТО)

Сегодня 14:22
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В начале февраля стало известно, что здание, где находился кинотеатр «Спутник» ждет реконструкция. Вместо залов для просмотра фильмов тут сделают административно-информационный центр отдела «Коммуникационный центр Службы 112» в городе Днепр.

Новости Днепра про Как раньше выглядел кинотеатр «Спутник» в Днепре: что будет на его месте (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю этого кинотеатра и то, как он раньше выглядел.

Новости Днепра про Как раньше выглядел кинотеатр «Спутник» в Днепре: что будет на его месте (ФОТО)

Кинотеатр «Спутник» построили в 1963 году. название дали созвучное популярной в то время «космической» тематики. Здание было вполне типичным для середины 1960-х годов. Несколько его «братьев-близнецов» есть по всей Украине. Украшением кинотеатра было большой панно на фасаде с изображением космонавта, ракеты и спутника.

Кинозал был рассчитан на 820 мест.

Новости Днепра про Как раньше выглядел кинотеатр «Спутник» в Днепре: что будет на его месте (ФОТО)

«Мой любимый кинотеатр детства. Запомнилась очередь в кассу за билетами на фильм «Фантомас». Мы приходили на первый сеанс, стояли в очереди, потом шли в зал», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Людмила Туркова.

Для жителей района кинотеатр был местом встреч. Рядом был импровизированный сквер, тут гуляли люди, дети, назначались свиданья. Со временем все сошло на нет.

В начале 1990-х кинотеатр закрылся, но в 1998 году в его зале снова показывали фильмы. Реконструкцию «Спутник» пережил в 2004 году. Но после этого проработал еще около 5 лет и снова закрылся и на этот раз навсегда. До начала пандемии коронавируса в нем иногда проходили концерты, а еще тут размещается Вокально-хореографический ансамбль «Юность Днепра». Знаменитый фасад практически крыт пристроенным перед бывшим кинотеатром рестораном.

Новости Днепра про Как раньше выглядел кинотеатр «Спутник» в Днепре: что будет на его месте (ФОТО)

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Как раньше выглядел кинотеатр «Спутник» в Днепре: что будет на его месте (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как раньше выглядел кинотеатр «Спутник» в Днепре: что будет на его месте (ФОТО)Русский

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