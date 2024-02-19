Як раніше виглядав кінотеатр «Супутник» у Дніпрі: що буде на його місці (ФОТО)

На початку лютого стало відомо, що будівлю, де знаходився кінотеатр «Супутник», чекає реконструкція. Замість залів для перегляду фільмів тут зроблять адміністративно-інформаційний центр відділу Комунікаційний центр Служби 112 у місті Дніпро.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію цього кінотеатру та те, як він раніше виглядав.

Кінотеатр «Супутник» збудували 1963 року. Назву дали співзвучну популярній на той час «космічній» тематиці. Будівля була цілком типовою для середини 1960-х років. Декілька його «братів-близнюків» є по всій Україні. Окрасою кінотеатру було велике панно на фасаді із зображенням космонавта, ракети та супутника.

Кінотеатр був розрахований на 820 місць.

«Мій улюблений кінотеатр дитинства. Запам’яталася черга до каси по квитки на фільм «Фантомас». Ми приходили на перший сеанс, стояли в черзі, потім йшли до зали», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Людмила Туркова.

Для мешканців району кінотеатр був місцем зустрічі. Поруч був імпровізований сквер, тут гуляли люди, діти, призначалися побачення. Згодом все зійшло нанівець.

На початку 1990-х кінотеатр закрився, але у 1998 році у його залі знову показували фільми. Реконструкцію «Супутник» пережив у 2004 році. Але після цього працював ще близько 5 років і знову закрився, і цього разу назавжди. До початку пандемії коронавірусу в ньому іноді відбувалися концерти, а ще тут розміщується Вокально-хореографічний ансамбль «Юність Дніпра». Знаменитий фасад практично критий прибудованим перед колишнім кінотеатром рестораном.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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