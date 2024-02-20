Улицы «посвященные» весне: сколько их в Днепре и где они находятся

Журналисты dnepr.info узнали, где в Днепре находятся улицы с «весенними» названиями.
До 2011 года в Днепре было две улицы под названием «Весенняя». Одна из них находится в Диевке и называется так до сих пор, а другая – в Таромском. Последнее присоединилось к Днепру только несколько лет назад и вышел настоящий казус – оказалось, что две Весенние улицы находятся в одном районе. Поэтому было принято решение одну из них переименовать. Под переименование попала та, что находилась в Таромском.
В Шевченковском районе Днепра есть Мартовская улица. Находится она в микрорайоне «Корея». На ней находится около 20 жилых домов. Там же есть улица «Апрельская», а в поселке Одинковка есть переулок «Апрельский». В Индустриальном районе Днепра есть улица «Майская».
В Днепре также есть улица Цветочная и Цветочный переулок. Оба топонима находятся в поселке Диевка. Неподалеку от них есть улица Цветущая.
В поселке Рыбальском есть улица Подснежников.
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