Улицы «посвященные» весне: сколько их в Днепре и где они находятся

Из-за теплой погоды в феврале не некоторых деревьях уже начали пробиваться почти. А уже через 9 дней начинается календарная весна. Жители Днепра очень любят это время года, по крайней мере, об этом можно судить по тому, сколько «весенних» улиц есть на карте города.

Журналисты dnepr.info узнали, где в Днепре находятся улицы с «весенними» названиями.

В честь месяцев

До 2011 года в Днепре было две улицы под названием «Весенняя». Одна из них находится в Диевке и называется так до сих пор, а другая – в Таромском. Последнее присоединилось к Днепру только несколько лет назад и вышел настоящий казус – оказалось, что две Весенние улицы находятся в одном районе. Поэтому было принято решение одну из них переименовать. Под переименование попала та, что находилась в Таромском.

В Шевченковском районе Днепра есть Мартовская улица. Находится она в микрорайоне «Корея». На ней находится около 20 жилых домов. Там же есть улица «Апрельская», а в поселке Одинковка есть переулок «Апрельский». В Индустриальном районе Днепра есть улица «Майская».

Цветочные названия

В Днепре также есть улица Цветочная и Цветочный переулок. Оба топонима находятся в поселке Диевка. Неподалеку от них есть улица Цветущая.

В поселке Рыбальском есть улица Подснежников.

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