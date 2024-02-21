Дитяча поліклініка та фонтан у сквері: що раніше було на місці Будинку книги у Дніпрі (ФОТО)

На місці Будинку книги у Дніпрі у 1950-х роках стояв старовинний особняк. У ньому була поліклінника. Поруч, там де сьогодні знаходиться продуктовий магазин – знаходилася ще одна старовинна будівля.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати як раніше виглядали будинки, на місці яких сьогодні знаходиться багатоповерхівка та популярний супермаркет.

Сучасна вулиця Вернадського з’явилася на карті міста у 1840-х роках. Перша її назва була Нововодворянська. Тут зводилися переважно садиби.

Під час Другої світової війни вулиця сильно постраждала від бомбардувань та боїв. Частина будівель перебувала в аварійному стані.

У 1976 році тут з’явилася перша міська висотка – 19-ти поверховий житловий будинок, названі «Будинком книги» на честь магазину на першому поверсі. Поруч з ним на клумбі був квітковий годинник. На їхньому місці з часом було збудовано магазин.

У будинку, на місці якого сьогодні стоїть Будинок книги, була дитяча поліклініка. У дворі поліклініки був невеликий сквер із фонтаном. Щоправда, нерідко у ньому не було води. Але дітям він все одно подобався.

На розі проспекту та вулиці був невеликий кіоск, де можна було купити різні дрібниці.

фото: Г. Алексєєва, О. Волок, В. Хохолєв, Elena Chorna, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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