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  • Дитяча поліклініка та фонтан у сквері: що раніше було на місці Будинку книги у Дніпрі (ФОТО)

Дитяча поліклініка та фонтан у сквері: що раніше було на місці Будинку книги у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 13:59
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На місці Будинку книги у Дніпрі у 1950-х роках стояв старовинний особняк. У ньому була поліклінника. Поруч, там де сьогодні знаходиться продуктовий магазин – знаходилася ще одна старовинна будівля.

Новости Днепра про Дитяча поліклініка та фонтан у сквері: що раніше було на місці Будинку книги у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати як раніше виглядали будинки, на місці яких сьогодні знаходиться багатоповерхівка та популярний супермаркет.

Новости Днепра про Дитяча поліклініка та фонтан у сквері: що раніше було на місці Будинку книги у Дніпрі (ФОТО)

Сучасна вулиця Вернадського з’явилася на карті міста у 1840-х роках. Перша її назва була Нововодворянська. Тут зводилися переважно садиби.

Новости Днепра про Дитяча поліклініка та фонтан у сквері: що раніше було на місці Будинку книги у Дніпрі (ФОТО)

Під час Другої світової війни вулиця сильно постраждала від бомбардувань та боїв. Частина будівель перебувала в аварійному стані.

У 1976 році тут з’явилася перша міська висотка – 19-ти поверховий житловий будинок, названі «Будинком книги» на честь магазину на першому поверсі. Поруч з ним на клумбі був квітковий годинник. На їхньому місці з часом було збудовано магазин.

Новости Днепра про Дитяча поліклініка та фонтан у сквері: що раніше було на місці Будинку книги у Дніпрі (ФОТО)

У будинку, на місці якого сьогодні стоїть Будинок книги, була дитяча поліклініка. У дворі поліклініки був невеликий сквер із фонтаном. Щоправда, нерідко у ньому не було води. Але дітям він все одно подобався.

Новости Днепра про Дитяча поліклініка та фонтан у сквері: що раніше було на місці Будинку книги у Дніпрі (ФОТО)

На розі проспекту та вулиці був невеликий кіоск, де можна було купити різні дрібниці.

Новости Днепра про Дитяча поліклініка та фонтан у сквері: що раніше було на місці Будинку книги у Дніпрі (ФОТО)

фото: Г. Алексєєва, О. Волок, В. Хохолєв, Elena Chorna, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про Дитяча поліклініка та фонтан у сквері: що раніше було на місці Будинку книги у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Дитяча поліклініка та фонтан у сквері: що раніше було на місці Будинку книги у Дніпрі (ФОТО)Русский

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