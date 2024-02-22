Старовинний будинок на центральному проспекті Дніпра хочуть перетворити на готель: як будівля виглядає зараз (ФОТО)

Журналісти dnepr.info прогулялися проспектом Яворницького і сфотографували як зараз виглядає старовинна будівля.
Будинок заввишки два з половиною поверхи була побудованау місті наприкінці 1890-х років. Фасад її досі прикрашає ліпнина, правда подекуди вона виглядає неабияк «зношеною». На подвір’ї будівлі є прибудови до будинку, але підійти до них складно – прохід між будинками зачинено на залізну браму.
Двері будівлі також замкнені на ключ, потрапити всередину неможливо.
Вікна першого, підвального поверху будівлі наполовину «утоплені» в землі та закриті ґратами. Також у підвал ведуть двері, скло на них розбите, ймовірно хтось намагався потрапити всередину, але, судячи з усього, безуспішно.
Сама будівля спочатку була збудована з червоної катеринославської цеглини з часом змінила свій колір на блідо-зелений, а зараз штукатурка на ній потріскалася і облізла.
Будівля порожня вже дуже давно. Місцеві хулігани подекуди «прикрасили» його за допомогою балончика з фарбою.
Вікна в будинку цілі, подекуди відкриті кватирки.
Фасад будівлі виглядає облізлим, облупленим. Ліпнина обсипається. Що раніше тут було – невідомо. Вже близько 10 років воно стоїть занедбаним.
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