Старовинний будинок на центральному проспекті Дніпра хочуть перетворити на готель: як будівля виглядає зараз (ФОТО)

У Дніпрі один із старовинних будинків, що знаходяться на центральному проспекті, збираються перетворити на сучасний готель. Вже навіть було представлено архітектурний проект майбутнього готелю. Згідно з ним, існуючий будинок не тільки реконструюють, а й надбудують над ним кілька поверхів.

Журналісти dnepr.info прогулялися проспектом Яворницького і сфотографували як зараз виглядає старовинна будівля.

Будинок заввишки два з половиною поверхи була побудованау місті наприкінці 1890-х років. Фасад її досі прикрашає ліпнина, правда подекуди вона виглядає неабияк «зношеною». На подвір’ї будівлі є прибудови до будинку, але підійти до них складно – прохід між будинками зачинено на залізну браму.

Двері будівлі також замкнені на ключ, потрапити всередину неможливо.

Вікна першого, підвального поверху будівлі наполовину «утоплені» в землі та закриті ґратами. Також у підвал ведуть двері, скло на них розбите, ймовірно хтось намагався потрапити всередину, але, судячи з усього, безуспішно.

Сама будівля спочатку була збудована з червоної катеринославської цеглини з часом змінила свій колір на блідо-зелений, а зараз штукатурка на ній потріскалася і облізла.

Будівля порожня вже дуже давно. Місцеві хулігани подекуди «прикрасили» його за допомогою балончика з фарбою.

Вікна в будинку цілі, подекуди відкриті кватирки.

Фасад будівлі виглядає облізлим, облупленим. Ліпнина обсипається. Що раніше тут було – невідомо. Вже близько 10 років воно стоїть занедбаним.

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