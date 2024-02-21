Соціальні виплати замість пенсії: як їх отримати та яка сума

Ті мешканці Дніпра та України, у яких страховий стаж нараховує менше 15 років, не можуть отримувати пенсію. Держава натомість виплачує їм соціальну допомогу. Щороку сума допомоги може змінюватись, оскільки залежить від суми прожиткового мінімуму.

Що необхідно для отримання соціальних виплат – дізнавалися журналісти dnepr.info.

Сума виплат

Розмір соціальних виплат визначається як різниця між прожитковим мінімумом для тих, хто втратив працездатність та середнім доходом на кожного члена сім’ї родини такої людини за останні півроку. Але такі виплати не можуть перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тож навіть якщо інші члени сім’ї пенсіонера за віком заробляють достатньо, він все одно не зможе отримувати понад 3028 грн. Саме стільки сьогодні становить прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Для тих, хто втратив працездатність, сума прожиткового мінімуму в 2024 році становить 2 361 грн.

Як оформити

Для отримання виплат необхідно звернутися до відділення органів соціального захисту за місцем реєстрації. При собі слід мати такі документи: паспорт, ідентифікаційний код, довідку про стаж від Пенсійного фонду, декларацію про доходи за останні півроку. На місці потрібно буде написати заяву.

Коли виходити на пенсію

З початку 2024 року в Україні змінився розмір стажу, необхідного для виходу на пенсію у 60 років. Піти на заслужений відпочинок та отримувати при цьому зароблену пенсію можна за наявності 31 року страхового стажу.

Якщо його налічується від 21 до 31 року піти на пенсію, людина зможе у 63 роки. Якщо стажу набралося від 21 до 15 років – то на пенсію за віком можна піти лише у 65 років. Якщо людина досягла вже цього віку, але страхового стажу у неї набралося до 15 років, то вона може претендувати лише на соціальні виплати або так звану «соціальну пенсію».

Також можна докупити потрібний стаж. Як це зробити можна почитати тут.

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