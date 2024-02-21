Де знаходилися і як виглядали перші купальні на Дніпрі в Катеринославі

Незважаючи на близькість до річки, жителі Катеринослава не використовували її для купання як виду відпочинку. Перші купальні тут у місті з’явились тільки наприкінці XIX ст. За своїм зовнішнім виглядом, вони були майже типовими для всіх міст, де були річки.

Журналіcти dnepr.info вирішили згадати як купалися у Дніпрі більше 100 років тому.

У 1870-х роках у Дніпрі було популярно кататися на човнах річкою, а весь берег Дніпра був зайнятий складами та лісопильнями. Там, де їх не було – був крутий скелястий спуск до води, тож купатися було незручно. На скелях влаштовували пікніки.

Єдине місце, де можна було знайти шматочок піску та пологий захід у воду, знаходилося за вулицею Коцюбинського, в районі сучасних вулиць Європейської та Воскресенської. Там були побудовані й спеціальні «купальні». Це закриті альтанки, які були на воді і пройти до яких можна було по пірсу. Вони призначалися на заможних жителів міста. Робітники фабрик і заводів купалися в плавнях, неподалік своїх слобідок.

Купальні були поділені на чоловічі та жіночі. У кожній такій альтанці була драбинка, яка вела у воду Любитель водних процедур міг пірнути у воду – купальні стояли на невеликій глибині, до 1,5 метра, а потім посидіти на дерев’яній лавці в альтанці, обсохнути чи змінити костюм. Такі купальні були поширені по всій країні.

У Катеринославі купальні не мали великого попиту, все-таки багато хто гидував плавати у воді неподалік порту. Купальні костюми також були не надто зручні і більше були схожі на сучасну довгу і закриту сукню – для жінок, а також костюм у вигляді футболки та штанів – для чоловіків. Плавати в такому було ще те задоволення.

Купальні працювали в теплу пору року і знаходилися прямо між лісопилками та складами. У холодну пору через пологий вход у річку це місце користувалося популярністю серед віруючих людей: вони тут поринали у воду на Водохрещі.

Найпопулярнішим видом відпочинку було таки катання на річці. Для любителів човнів навіть відкрили у місті яхт-клуб. Він був біля Монастирського острова.

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