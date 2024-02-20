Вулиці «присвячені» весні: скільки їх у Дніпрі та де вони знаходяться

Журналісти dnepr.info дізналися, де у Дніпрі знаходяться вулиці із «весняними» назвами.
До 2011 року у Дніпрі було дві вулиці під назвою «Весняна». Одна з них знаходиться в Дієвці і називається так і досі, а інша – у Таромському. Останнє приєдналося до Дніпра лише кілька років тому і вийшов справжній казус – виявилось, що дві Весняні вулиці знаходяться в одному районі. Тому було ухвалено рішення одну з них перейменувати. Під перейменування потрапила та, що у Таромському.
У Шевченківському районі Дніпра є Мартівська вулиця. Знаходиться вона у мікрорайоні «Корея». На ній розташовано близько 20 житлових будинків. Там також є вулиця «Квітнева», а в селищі Одинківка є провулок «Квітневий». В Індустріальному районі Дніпра є вулиця «Травнева».
У Дніпрі також є вулиця Квіткова та Квітковий провулок. Обидва топоніми перебувають у селищі Діївка. Неподалік них є вулиця Квітуча.
У селищі Рибальському є вулиця Пролісків.
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