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Вулиці «присвячені» весні: скільки їх у Дніпрі та де вони знаходяться

Сьогодні 15:59
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Через теплу погоду в лютому на деяких деревах вже почали пробиватися майже. А вже за 9 днів починається календарна весна. Жителі Дніпра дуже люблять цю пору року, принаймні про це можна судити з того, скільки «весняних» вулиць є на карті міста.

Новости Днепра про Вулиці «присвячені» весні: скільки їх у Дніпрі та де вони знаходяться

Журналісти dnepr.info дізналися, де у Дніпрі знаходяться вулиці із «весняними» назвами.

На честь місяців

До 2011 року у Дніпрі було дві вулиці під назвою «Весняна». Одна з них знаходиться в Дієвці і називається так і досі, а інша – у Таромському. Останнє приєдналося до Дніпра лише кілька років тому і вийшов справжній казус – виявилось, що дві Весняні вулиці знаходяться в одному районі. Тому було ухвалено рішення одну з них перейменувати. Під перейменування потрапила та, що у Таромському.

У Шевченківському районі Дніпра є Мартівська вулиця. Знаходиться вона у мікрорайоні «Корея». На ній розташовано близько 20 житлових будинків. Там також є вулиця «Квітнева», а в селищі Одинківка є провулок «Квітневий». В Індустріальному районі Дніпра є вулиця «Травнева».

Квіткові назви

У Дніпрі також є вулиця Квіткова та Квітковий провулок. Обидва топоніми перебувають у селищі Діївка. Неподалік них є вулиця Квітуча.

У селищі Рибальському є вулиця Пролісків.

 

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Новости Днепра про Вулиці «присвячені» весні: скільки їх у Дніпрі та де вони знаходятьсяУкраїнська Новости Днепра про Вулиці «присвячені» весні: скільки їх у Дніпрі та де вони знаходятьсяРусский

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