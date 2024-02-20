Останній старовинний будинок біля Нового мосту у Дніпрі: вікна розбиті, а вхід заколочений (ФОТО)

Старі будинки в центрі Дніпра потихеньку зникають. На перших вулицях міста ще залишилося кілька будівель, зведених у XIX столітті, але більшість із них перебуває у напівзруйнованому стані.

Журналісти dnepr.info побували на одній з перших вулиць Дніпра – Коцюбинського і дізналися, як виглядають старовинні будинки, що залишилися тут.

Нинішня вулиця Михайла Коцюбинського у Дніпрі спочатку називалася Йорданською та вважається однією з найстаріших у місті. знаходилася вона біля Успенської церкви. Вважається, що свою назву Йорданська отримала від хресних ходів, що тут відбувались, кли люди йшли по ній з церкви для освячення води в Дніпрі під час Хрещення та інших церковних свят. Ця вулиця вважалася єдиним зручним місцем для виходу до річки. Решту берега вже було забудовано лісопильнями, приватними будинками та портовими складами.

Вулиця була популярною серед місцевих жителів. Крім хресних ходів, тут проводилися також міські свята. Неподалік Йорданської знаходилися міські купальні – спеціальні альтанки на воді, де могли купатися багаті громадяни міста.

1897 року тут пустили трамвай за маршрутом «Вокзал-Йорданська».

У 1930-х роках біля Йорданської почали будувати набережну. Пізніше довкола старовинних будинків виросли величезні торгові центри та нові багатоповерхові будинки.

Досі на вулиці ще можна побачити кілька старовинних будинків, збудованих у 1880-х роках. До 1920-х років всі вони були переважно прибутковими – тут можна було винайняти кімнату або невелику квартиру. Пізніше стали комунальними. На початку 2000-х більшість було знесено.

Сьогодні з понад 10 старовинних будинків залишився лише один, решта напівзруйнованих, вигорілих і майже розібраних. Останній цілий будинок не житловий і потроху розвалюється. Швидше за все його незабаром можуть знести. Будівля перебуває у покинутому стані.

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