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  • Останній старовинний будинок біля Нового мосту у Дніпрі: вікна розбиті, а вхід заколочений (ФОТО)

Останній старовинний будинок біля Нового мосту у Дніпрі: вікна розбиті, а вхід заколочений (ФОТО)

Сьогодні 13:40
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Старі будинки в центрі Дніпра потихеньку зникають. На перших вулицях міста ще залишилося кілька будівель, зведених у XIX столітті, але більшість із них перебуває у напівзруйнованому стані.

Новости Днепра про Останній старовинний будинок біля Нового мосту у Дніпрі: вікна розбиті, а вхід заколочений (ФОТО)

Журналісти dnepr.info побували на одній з перших вулиць Дніпра – Коцюбинського і дізналися, як виглядають старовинні будинки, що залишилися тут.

Новости Днепра про Останній старовинний будинок біля Нового мосту у Дніпрі: вікна розбиті, а вхід заколочений (ФОТО)

Нинішня вулиця Михайла Коцюбинського у Дніпрі спочатку називалася Йорданською та вважається однією з найстаріших у місті. знаходилася вона біля Успенської церкви. Вважається, що свою назву Йорданська отримала від хресних ходів, що тут відбувались, кли люди йшли по ній з церкви для освячення води в Дніпрі під час Хрещення та інших церковних свят. Ця вулиця вважалася єдиним зручним місцем для виходу до річки. Решту берега вже було забудовано лісопильнями, приватними будинками та портовими складами.

Новости Днепра про Останній старовинний будинок біля Нового мосту у Дніпрі: вікна розбиті, а вхід заколочений (ФОТО)

Вулиця була популярною серед місцевих жителів. Крім хресних ходів, тут проводилися також міські свята. Неподалік Йорданської знаходилися міські купальні – спеціальні альтанки на воді, де могли купатися багаті громадяни міста.

1897 року тут пустили трамвай за маршрутом «Вокзал-Йорданська».

Новости Днепра про Останній старовинний будинок біля Нового мосту у Дніпрі: вікна розбиті, а вхід заколочений (ФОТО)

У 1930-х роках біля Йорданської почали будувати набережну. Пізніше довкола старовинних будинків виросли величезні торгові центри та нові багатоповерхові будинки.

Новости Днепра про Останній старовинний будинок біля Нового мосту у Дніпрі: вікна розбиті, а вхід заколочений (ФОТО)

Досі на вулиці ще можна побачити кілька старовинних будинків, збудованих у 1880-х роках. До 1920-х років всі вони були переважно прибутковими – тут можна було винайняти кімнату або невелику квартиру. Пізніше стали комунальними. На початку 2000-х більшість було знесено.

Новости Днепра про Останній старовинний будинок біля Нового мосту у Дніпрі: вікна розбиті, а вхід заколочений (ФОТО)

Сьогодні з понад 10 старовинних будинків залишився лише один, решта напівзруйнованих, вигорілих і майже розібраних. Останній цілий будинок не житловий і потроху розвалюється. Швидше за все його незабаром можуть знести. Будівля перебуває у покинутому стані.

Новости Днепра про Останній старовинний будинок біля Нового мосту у Дніпрі: вікна розбиті, а вхід заколочений (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Останній старовинний будинок біля Нового мосту у Дніпрі: вікна розбиті, а вхід заколочений (ФОТО)Українська Новости Днепра про Останній старовинний будинок біля Нового мосту у Дніпрі: вікна розбиті, а вхід заколочений (ФОТО)Русский

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