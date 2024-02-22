Як виглядали атракціони у парку Шевченка у Дніпрі: рідкісні фото

Сьогодні, щоб покататися на різних атракціонах у парку Шевченка у Дніпрі, необхідно йти на його «острівну» частину. Раніше такі розваги були доступні також і на материковій території парку.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як у понад 50 років тому виглядали каруселі у парку Шевченка у Дніпрі.

Карусель «Цепи» знаходилася біля оглядового майданчика парку. За спогадами очевидців, щоб покататися на ній, необхідно було вистояти годинну чергу. Зате під час катання на цьому атракціоні відкривався чудовий вид на місто.

Були й гойдалки-човники, але кататися в них могли не всі. Дітей намагалися на такі човники не пускати, оскільки атракціон вважався небезпечним та каталися на ньому переважно дорослі. Подібні гойдалки були у різних парках Дніпра того часу.

На деяких атракціонах діти каталися разом із дорослими.

У парку був «дитячий куточок» де для дітей працювало дерев’яне містечко, з гірками та гойдалками.

Також були атракціони, де дитина могла відчути себе космонавтом та «політати» на космічному кораблі. Називався він «Ракета».

Були і досить “традиційні” гойдалки для малечі.

Ті діти, кому не хотілося літати на «Ракеті» і не спокушали дерев’яні гірки – каталися на візку, в який був запряжений поні.

А ось так виглядали атракціони на Монастирському острові. Подейкували, що це оглядове колесо було привезене до парку Шевченка з парку Придніпровська.

фото: О. Волок, Т. Клюквін, С. Грицаєнко, А. Грачов, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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