730 днів: головні події другого року повномасштабної війни (ФОТО)

Ось уже два роки як Україна протистоїть Росії в повномасштабній війні. За другий рік боротьби було багато різних подій – на фронті та в тилу, які змушували українців радіти та плакати.

Журналісти dnepr.info зібрали найзначніші події другого року війни у добірку. Про найбільші події першого року війни можна подивитися тут.

Лютий

Напередодні перших роковин повномасштабного вторгнення Київ з візитом відвідав президент США Джо Байден. Під час візиту він разом із Володимиром Зеленським прогулялися Києвом під звуки повітряної тривоги.

Березень

7 березня у бою було вбито Героя України Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла. Він загинув у бою під Бахмутом. Коцюбайло – перший доброволець, який отримав це звання за життя. Командир спецпідрозділу «Вовки Да Вінчі». На церемонії прощання з військовими були присутні Володимир Зеленський, Валерій Залужний, тодішній міністр оборони Олексій Рєзніков, Кирило Буданов.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав орден на арешт президента Росії. Щодо нього було висунуто звинувачення у незаконній депортації дітей з окупованих територій України в рф. Під час війни це вважається воєнним злочином. Тепер путін не може відвідувати країни, в яких ратифіковано Римський статут – його там можуть заарештувати та передати до суду до Гааги. Усього таких країн у світі 123.

Разом з ним суд видав орден на арешт уповноваженої з прав дитини в Росії марії левової-білової. Їй висунуто аналогічні звинувачення.

Квітень

Цього року на Великдень ПЦУ вперше провела богослужіння в Києво-Печерській лаврі. то стало першим за 300 років великоднім богослужінням українською мовою у стінах цієї святині.

Травень

На початку травня два безпілотники атакували Кремль. Вони вибухнули над одним із куполів палацу. Росія одразу заявила про те, що це зробила Україна. У Києві спростували таку заяву.

Також у травні Росії почала обстрілювати столицю України ракетами різних типів. Наше ППО відбило удари. Серед збитих ракет були й гіперзвукові «Кинджали». У ЗСУ заявили, що збили ракету системою Patriot. Раніше наша ППО не могла збивати цю ракету.

Наприкінці травня ЗСУ вийшли з Бахмута. Бойові дії за місто розпочалися у серпні 2022 року.

Також у травні легіон «Свобода Росії» разом із «Російським добровольчим корпусом» зайшли до Білгородської та Брянської областей. Там вони повністю «звільнили» кілька населених пунктів. У ГУР МО України дії «РДК» та легіону називали «створенням смуги безпеки» для захисту українців.

Червень

Вночі 6 червня Росії підірвала Каховську ГЕС. Потужні потоки води ринули на міста, розташовані нижче за течією річки. Затопило близько 30 населених пунктів, частина з яких досі перебувають в окупації. Почалися перебої з постачанням води у Кривому Розі, Марганці та Нікополі. Нині на місці, де колись була вода росте ліс.

Липень

Після візиту до Туреччини Володимир Зеленський повернувся до України разом з 5 командирами полку «Азов», які обороняли Маріуполь і знаходились на «Азовсталі». Після звільнення з полону вони 10 місяців перебували у Туреччині.

Українська фехтувальник Ольга Харлан після перемоги на змаганні на чемпіонаті світу в Італії відмовилася потиснути руку суперниці з Росії. Спочатку за цей вчинок спортсменку дискваліфікували, оскільки за правилами поєдинок не вважається завершеним, якщо суперники не потиснули руки. Але пізніше дискваліфікацію було скасовано, а пізніше правило рукостискань у цьому виді спорту вирішили зовсім скасувати.

У ніч проти 17 липня Україна вдарила по опорах кримського мосту надводними дронами. Було пошкоджено автодорожній проліт та залізничну частину мосту.

Серпень

У ніч на 24 серпня під час спецоперації бійці ГУР МО висадилися на берег у Криму, вступили в бій з окупантами внаслідок чого було знищено ворожу техніку, а противник зазнав втрат. Після цього бійці розгорнули український прапор на території окупованого півострова.

Також у серпні пілот військового літака з РФ викрав транспорт та висадився на території України. Вертоліт мав перевезти російським базам авіазапчастини для винищувачів, але натомість сів у Харківській області. Пізніше стало відомо, що це була заздалегідь спланована спецоперація ГУР МО під назвою «Синиця». Пілот вертольота своє рішення мотивував тим, що не хоче брати участь у війні. Також він отримав грошову винагороду та нові документи. 19 лютого стало відомо, що пілота вертольота Максима Кузьмінова було вбито в Іспанії ще 13 лютого 2024 року.

Вересень

22 вересня ЗСУ завдали удару по штабу чорноморського флоту росії в Севастополі. Ракети потрапили до штабу під час наради керівництва.

Жовтень

У жовтні стало відомо, що ЗСУ отримали від США першу партію ракет ATACMS дальністю дії близько 160 км. Ракети були застосовані при ударі по летовищу в Бердянську та Луганську, коли там знаходилася велика кількість льотної техніки. Було знищено 9 вертольотів, пускову установку ППО, склад боєприпасів та спеціальну техніку.

Листопад

Польські протестувальники на українському кордоні заблокували рух фур на трьох пунктах пропуску. Протести продовжуються досі.

Грудень

29 грудня рф завдала наймасовішого за весь час війни удару по містах України. Ввсього було випущено 158 повітряних цілей, з яких 110 – це ракети. Нашій ППО вдалося знищити 114 цілей. Зокрема у Дніпрі ракета потрапила торговий центр, постраждав пологовий будинок, багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі. Над Дніпропетровською областю було збито 18 ракет. В області під час атаки загинуло 6 людей та постраждало ще 30.

Січень

На початку січня між Україною та рф відбувся один із найбільших обмінів полоненими. Додому повернулися одразу 230 захисників. Це були військові ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, рядові та офіцери.

Над Азовським морем нашими повітряними силами був збитий літак А-50, який виконував функції «літаючого радару». Під час повітряних тривог він вистежував, у яких місцях знаходиться наше ППО, а також допомагав виявляти українські літаки. Разом з ним було підбито літака Іл-22, який виконував роль пункту повітряного управління.

Лютий

9 лютого головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було звільнено. На його місце було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Пізніше Валерію Залужному було присвоєно звання Герой України.

17 лютого українські війська вийшли з Авдіївки.

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