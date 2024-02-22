Як самостійно порахувати розмір допомоги по безробіттю у 2024 році: інструкція

Безробітні мешканці Дніпра можуть стати на облік до центра зайнятості. Там допоможуть знайти роботу, пройти курси перекваліфікації і деякий час виплачуватимуть грошову допомогу з безробіття.

Журналісти dnepr.info дізналися, який розмір цієї допомоги та як його можна розрахувати самостійно.

Допомога з безробіття виплачується лише тим, хто став на облік до центру зайнятості. Розмір виплати залежить від розміру заробітної плати на останньому місці роботи, страхового стажу та на якій підставі або через що людина втратила роботу.

Розмір допомоги

Кожному безробітному сплачується індивідуальна сума. Якщо страховий стаж трохи більше 2-х років, то платитимуть 50% від середньої зарплати працівника. Якщо є до 6 років стажу – сума становитиме 55% середньої зарплати, якщо стажу від 6 до 12 років – то можна розраховувати на 60%. Стажу набралося понад 18 років – платитимуть 70%.

Але надалі сума скорочуватиметься. Перші 90 днів центр зайнятості сплачуватиме спочатку у повному обсязі, наступні 90 днів безробітний отримуватиме вже 80% від призначеної суми, а після їх закінчення йому виплачуватимуть 70% від суми.

Як самостійно порахувати суму виплат з безробіття

Суму виплат можна порахувати самостійно. Для цього необхідно вирахувати свою середню зарплату за останні півроку. Ще одна цифра, яку потрібно знати, – це кількість календарних робочих днів за останні півроку. Після цього необхідно отриману суму зарплати поділити на кількість робочих днів і таким чином безробітний отримає суму, яку він отримував за день роботи.

Після цього отримане число необхідно помножити на той чи інший відсоток виплат, який сплачується згідно зі страховим стажем і розділити на 100. Наприклад, якщо стажу всього 2 роки – потрібно множити на 50%, якщо стажу 6 років – на 55% і так далі.

Отримана сума і буде тією, яку безробітний отримуватиме перші 90 днів у своєму новому статусі. Далі вона зменшуватиметься.

Який максимальний розмір виплат з безробіття

Максимальний розмір виплат у воєнний час не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати. Вона в Україні поки що становить 7,1 тис грн.

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