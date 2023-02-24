Рік як «Київ за три дні»: що пережила Україна за 365 днів війни

Вже рік триває повномасштабне вторгнення рф в Україну. Журналісти dnepr.info вирішили згадати, що наша країна та мешканці Дніпра пережили за ці 365 днів.

Почалося все насправді наприкінці жовтня 2021 року. Тоді на зустрічі лідерів G-20 Джо Байден повідомив, що можливо росія готується напасти на Україну. Перед цим США відправили нам протитанкові комплекси Javelin та ракети до них. У середині листопада Україна отримала від США близько 80 тис кг боєприпасів. У січні 2022 року до Києва доставили ще частину допомоги від США, сумарно це було понад 160 тонн летальної зброї та боєприпасів.

Лютий

Як заявили в США, Росія планувала розпочати повномасштабне вторгнення 16 лютого 2022 року, але цього не сталося. 17 лютого минулого року на сході країни загострились бойові дії. Посольства іноземних держав почали покидати столицю, міжнародні авіакомпанії скасовували рейси в Україну та припиняли роботу з нашою країною.

22 лютого путін заявив, що Росія визнає незалежність двох окупованих областей України, так званих «ДНР» і «ЛНР».

24 лютого 2022 року

24 лютого близько 4 години ранку на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. З цього моменту розпочався обстріл пунктів пропуску у Сумах та на Чонгарі. Україну почали обстрілювати ракетами. Представники Міноборони США заявили, що ворог випустив у нашій країні понад 100 ракет, а в ранковій атаці було задіяно 75 бомбардувальників. Цілями стали військові об’єкти та аеропорти різних міст: Одеси, Маріуполя, Борисполя, Краматорська, Дніпра, Харкова, Києва.

Одночасно розпочався наземний наступ від Житомирської до Луганської області, а також із Криму. За день війська Росії просунулися на 30-90 км вглиб України.

Російські війська увійшли до Сумської, Херсонської, Запорізької, Київської, Харківської, Миколаївської, Чернігівської областей. Був захоплений острів Зміїний та ЧАЕС

За перший тиждень війни Росія втратила кілька тисяч солдатів убитими.

Танки рухалися колонами, створюючи пробки на дорогах, які ЗСУ знищували за допомогою безпілотників «Байрактар».

25 та 26 лютого були бої за Київ. Вони йшли Троєщиною, Шулявкою, у Шевченківському районі міста, Василькові, неподалік столиці. На Оболоні місцеві гопники «віджали» БТР у солдатів рф, потім техніку і екіпаж вони передали ЗСУ.

28 лютого відбулися перші переговори сторін у Біловезькій пущі. Росія запросила переговори у перший день вторгнення.

Березень

Наприкінці лютого – початку березня Росії почала регулярні бомбардування Маріуполя. Окупанти буквально стирали місто з лиця землі. Захисники Маріуполя були на заводі «Азовсталь». Евакуацію поранених та підвезення боєприпасів українська сторона здійснювала за допомогою гелікоптерів.

Російські військові розбомбили пологовий будинок у Маріуполі, а також драмтеатр у центрі міста, де від нальотів ворожих бомбардувальників ховалися мирні мешканці.

Наприкінці місяця у Стамбулі знову пройшли переговори між Росією та Україною.

Квітень

У квітні українському флоту за допомогою двох ракет «Нептун» вдалося втопити флагман рф крейсер «Москва». Війська окупантів вийшли з Київської та Сумської області, в Росії це назвали «жестом доброї волі».

Весь світ дізнався про трагедію у Бучі, як окупанти катували та вбивали мирних жителів.

Був затриманий Віктор Медведчук.

Травень

У травні 2022 року захисники «Азовсталі» вийшли із підземель заводу. Наразі частину захисників повернули з полону, і вони перебувають в Україні.

Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

Червень

У червні Україна повернула контроль над островом Зміїний, попередньо його територія кілька днів обстрілювалася ЗСУ. Потужний вогонь змусив військових Росії втекти з острова.

Наші військові залишили Сєвєродонецьк.

Україна почала отримувати перші установки Himars. Це почало змінювати ситуацію на полі бою, дозволило знищити велику кількість складів зі зброєю на окупованих територіях.

Липень

У липні ЗСУ відступили з Лисичанська під загрозою оточення. Весь цей час союзники, Великобританія та США постачали Україні різне озброєння та техніку.

Серпень

Україна вдарила по авіабазі в Саках, було знищено від 7 до 11 літаків, що вплинуло на можливості авіації противника. З того часу вибухи в Криму почали періодично повторюватися.

У серпні ЗСУ вдалося не лише стабілізувати лінію фронту, а й розпочати наступ одразу на двох напрямках – на півдні та у Харківській областях.

Вересень

У вересні 2022 року була звільнена практично вся Харківська область. Війська рф настільки поспішали втекти з поля бою, що кинули всю свою техніку. За документальними підтвердженнями як трофеї Україна отримала майже 400 танків, 700 одиниць бронетехніки та 170 артилерійських систем. На той час це було більше, ніж з початку повномасштабного вторгнення нам поставили союзники.

Наприкінці місяця у Херсонській та частково Запорізькій областях пройшли так звані референдуми про «входження їх до складу Росії».

У Росії було оголошено про мобілізацію. Після цього оголошення стало відомо, що з полону вдалося визволити декількох командирів «Азову» та інших воїнів, що обороняли Маріуполь на «Азовсталі».

Жовтень

У жовтні стався вибух на Керченському мості.

Росії почала масовані атаки на українську критичну інфраструктуру. Випускаючи за раз у середньому близько 100 ракет.

Листопад

У листопаді ЗСУ звільнили Херсон та правобережну частину окупованої області.

Україна пережила перший блек-аут через ракетні обстріли. Уся країна була знеструмлена, люди не мали не лише світла, а й води, опалення, зв’язку. У середньому світло зникло на 36 годин, але в окремих будинках його не було кілька діб.

Грудень

На початку місяця в Росії на аеродромах Енгельс і Дягілєво сталися вибухи. Ці авіабази знаходяться на відстані близько тисячі кілометрів від України.

Володимир Зеленський побував із візитом до США, після якого оголосив, що Україні дадуть комплекси ППО Patriot.

25 і 31 грудня Росія знову масово атакувала Україну ракетами. Але до наступу нового року енергетикам вдалося повернути світло до квартир мешканців Дніпра.

Січень 2023

У новорічну ніч Україна зазнала атаки іранськими «мопедами». Було збито всі 45 дронів. На 2 січня атака повторилася. Було збито 41 безпілотник і ракету Х-59.

14 січня відбулася чергова атака ворога. По Україні було випущено 38 ракет, 25 було збито. Одна з ракет влучила в житловий будинок на Перемозі у Дніпрі. Загинуло близько 50 людей, 80 отримали поранення. Влада міста прийняла рішення демонтувати кілька під’їздів будинку, а на місці влучення ракети зробити сквер-меморіал.

Лютий 2023

Тривають тяжкі бої за Бахмут.

Президент України побував з візитом у Великій Британії та Франції. Після цього стало відомо, що Англія готова поставити Україні далекобійні ракети, якими ЗСУ зможуть дістати до баз та складів окупантів у Запорізькій та Херсонській областях.

Україну відвідав президент США Джо Байден.

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