Збудували на місці млина: історія незвичайного прибуткового будинку у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі збереглося не так багато старовинних історичних будівель, які практично не змінили свого зовнішнього вигляду у процесі різноманітних ремонтів та реконструкцій. Одна з таких будівель знаходиться на вулиці Княгині Ольги. Прибутковий будинок був збудований на місці згорілого млина майже 150 років тому. У будівлі й досі живуть люди.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію цього будинку.

Вулиця Княгині Ольги у Дніпрі вважається однією з найстаріших у місті. Вона з’явилася на генеральному плані Катеринослава в 1806 році, але вже за 15 років раніше тут знаходилася одна з меж казенної сукняної фабрики. Вулиця називалася Широка. Спочатку це був пустир, де, крім частини фабрики, нічого не було. У 1880-х роках тут проклали водогін, трамвайні рейки і замостили дорогу. Тоді ж тут почали з’являтися різні будинки та підприємства. На самому початку вулиці був великий млин, але він згорів, а ділянка, де він знаходився, дісталася банкіру Йосипу Кофману.

У 1896 році він збудував на ділянці великий триповерховий прибутковий будинок. Частину будівлі орендували як квартири, іншу частину знімали різні установи. Так, понад 15 років одним із орендарів була Служба зборів Катерининської залізниці.

До послуг тих, хто хотів орендувати житло для проживання в будинку, було 16 п’ятикімнатних квартир, 8 трикімнатних. На першому поверсі було 12 магазинів. Також за бажанням можна було зняти дерев’яний сарай у дворі будинку чи орендувати підвал.

Будинок приносив хороший прибуток Кофману, але в інших своїх підприємствах банкір був не такий успішний і в 1913 йому довелося закласти будинок. Через кілька років він повністю розрахувався з боргами і повернув будинок у власність. Але керував ним Кофман недовго. У 1917 році він виїхав за межі Катеринослава, а будинок з прибуткового перетворився на житловий. Кілька разів будинок горів – під час революції та під час окупації міста у 1940-х роках. Після цього його двічі ремонтували.

Під час цих ремонтів були замінені балкони, що трохи спотворило фасад, також будівля була пофарбована (справжній її колір – червоний) але загалом будинок залишився саме таким, яким задумував його архітектор і сьогодні він вважається найкращим у місті прикладом стилізації під готику.

фото: блог А. Костюка, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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