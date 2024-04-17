Могила у ботсаду Дніпра стала пам’яткою історії: хто такий Рейнгард

У середині квітня могила професора Олександра Рейнгарда, розташована на території Ботанічного саду, була внесена в об'єкти культурної спадщини міста та набула статусу пам'ятника історії.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію появи могили Рейнгарда у Ботсаді міста.

У Дніпрі пам’ять про засновника Ботанічного саду увічнили на одній із вулиць у Соборному районі. Він був не лише ботаніком, а й одним із засновників Катеринославського університету, що згодом перетворився на ДНУ ім. О. Гончара та у 1918 році очолював у цьому виші науково-дослідну кафедру біології.

Рішення про створення Ботанічного саду у місті було прийнято у 1929 році, тоді ж було виділено землю. Спочатку його хотіли розмістити на території, де сьогодні знаходяться учбові корпуси ДІІТу, але потім влада виділила інше місце – на схилі балки. Площа ділянки становила 12 га, з яких 8 були одразу засаджені деревами. Понад 150 видів найрізноманітніших, з яких були й екзотично та незвичні для нашої території: корейський персик, оралія, японський дуб, гліцинія.

1933 року Ботанічний сад став науково-дослідним підрозділом університету. Олександр Рейнгард опікувався ним та вважав головною справою життя. Під час Другої світової війни сад було знищено.

Згідно з однією з легенд, коли Олександр Рейнгард побачив, на що перетворилося його дітище – він не міг пережити потрясінь і захворів. Згодом він зовсім перестав виходити на вулицю- не міг бачити, що стало з садом і невідовіз помер – у 1946 році. Згідно із заповітом біолога, його поховали на території саду. Над могилою встановили пам’ятник у вигляді дерева із обрубаними гілками.

Після війни за кілька десятиліть Ботанічний сад відновили. Нині на його території зростає понад 3,5 тис різних сортів, видів і форм рослин. У теплицях та оранжереї налічується майже 1,3 тис тропічних та субтропічних рослин з Африки, Південної Америки. У саду росте японська мушмула, манго, гуайява, секвоя, фінікові дерева. Одних лише троянд тут росте понад 30 видів.

1963 року Ботанічний сад був визнаний заповідною територією.

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