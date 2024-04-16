Хто з мешканців Дніпра з 1 травня може перестати отримувати субсидію: перелік 2024

Субсидія в Україні оформляється 2 рази на рік – на опалювальний та неопалювальний сезон. Для багатьох субсидіантів із настанням теплої пори року не змінюється практично нічого – вони продовжують отримувати допомогу на оплату комуналки, але у меншому розмірі. Але низка одержувачів перестає отримувати субсидію.

Журналісти dnepr.info дізналися, кому перестануть виплачувати субсидію та чи повернеться виплата з початком наступного опалювального сезону.

Субсидію продовжать автоматично

На субсидію в Україні може претендувати те домогосподарство, яке витрачає на оплату комунальних послуг понад 15% від свого сукупного доходу. Із закінченням опалювального сезону сума у платіжках мешканців Дніпра стає значно меншою, адже не потрібно платити за опалення.

Тому частина споживачів, які отримували допомогу під час опалювального сезону, не отримуватимуть її під час не опалювального. Але це не означає, що субсидія буде скасована і восени необхідно знову подавати документи на її отримання.

Якщо в платіжці написано: «субсидія 0.0 грн» то це означає, що допомога автоматично була продовжена на неопалювальний сезон і так само буде автоматично продовжена на наступний опалювальний сезон 2024-2025.

Чому можуть не призначити або скасувати субсидію

Субсидію можуть скасувати, якщо споживач порушує одну з умов її отримання. Наприклад, він має закладеність по комуналці.

Зупинять допомогу за борг понад 680 грн. Не допомагатимуть в оплаті і тим, хто здає квартиру в оренду без договору і продовжує отримувати на неї субсидію, а сам живе в іншому місці. Без субсидії залишаться ті, хто продав або купив нерухомість або автомобіль або зробив покупку більш ніж на 50 тис грн.

У допомозі відмовлять тим, хто став більше заробляти, якщо в домоволодінні прописаний повнолітній, який не навчається і не працює або субсидія видається на трьох мешканців, а в будинку чи квартирі за фактом живуть двоє. Всі ці причини дають підставу ПФУ скасувати призначення субсидії споживачеві.

Хто може подати заяву на отримання субсидії

Подати заяву на отримання субсидії можуть не лише ті, у кого оплата за комунальні послуги перевищує 15% доходу домогосподарства, але ті, хто офіційно орендує житло, дав притулок у своєму будинку ВПО. Допоможуть тим, у кого кількість зареєстрованих осіб, що фактично проживають, у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих.

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