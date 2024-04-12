Перекази з картки на картку у 2024 році: за що можуть заблокувати рахунок

В Україні діє закон про фінансовий моніторинг. Це означає, що банки мають право заблокувати картку клієнта, якщо зроблений ним переказ або отримані кошти викликають у фінансової установи підозри. Щоб зняти блокування клієнту, знадобиться час і ряд документів.

Журналісти dnepr.info дізналися, як не потрапити під дію фінансового моніторингу та що потрібно для зняття блокування рахунку, якщо банк вважав переказ підозрілим.

Що таке фінмоніторинг

Національний банк України встановив для фінансових установ правила, вони прописані у Законі України “Про попередження та продитію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом”, згідно з якими останні банки перевіряти операції клієнтів та у разі підозрілих транзакцій блокувати рахунки. За виконанням правил слідкує служба Державного фінансового моніторингу.

Якщо за підсумком виявляється, що в банку було проведено багато підозрілих операцій, як, наприклад, переказ великих сум на рахунок однієї людини або людина, яка не має роботи, раптом сама стала переводити великі суми на чужий рахунок, або ж на свій рахунок клієнт банку став перераховувати суми, які перевищують його офіційні доходи і банк при цьому ніяк не перевірив походження коштів у клієнта та проводив транзакції, така фінансова установа може бути оштрафована.

Тому НБУ дав лише загальні правила фінмоніторингу, але кожен банк може доповнювати їх своїми. Головне завдання служби фінансового моніторингу – відстеження грошей, які можуть бути отримані нечесним шляхом: відхилення від сплати податку, відмивання «чорного» нала та інше.

Банк у свою чергу повинен повідомити службу фінмоніторигу про підозри, що кошти на рахунку клієнта можуть бути результатом кримінальної діяльності або пов’язані з фінансуванням тероризму.

За що можуть заблокувати рахунок

Перше, за що банк може заблокувати рахунок у рамках фінансового моніторингу – це якщо на картку було переведено понад 400 тис грн за раз. Перевірятимуть як того, хто перекладає, так і того, хто отримує. Для проведення операції на таку суму банк може вимагати додаткову інформацію щодо неї – мета переказу, походження коштів та інше.

Карту чи рахунок заблокують якщо річний оборот не буде відповідати офіційним доходам власника або якщо на рахунок фізичної особи часто вносяться готівка – через термінал або касу, яка потім розкидається по групі рахунків інших фізосіб – таким чином зазвичай проводиться виплата «неофіційних» зарплат.

Контролює банк частоту платежів та відповідність операцій по цим платежам доходи власника рахунку.

«Якщо на карту почнуть часто переводити невеликі кошти від різних людей, то банк може вирішити, що власник пластику веде незаконну підприємницьку діяльність. Підозра у фінустанови викличе й несподіваний великий переказ грошей, нехарактерний для конкретного клієнта. Наприклад, якщо на рахунок пенсіонера раптом переведуть 100 тис грн, то угоду можуть вважати підозрілою», – перераховує юристка Анастасія Андрєєва.

За її словами, банкові службовці не слідкують особисто за кожним клієнтом. Це робить програма. Побачивши щось підозріле, програма автоматично блокує платіж або рахунок.

Також рахунок можуть заблокувати, якщо клієнт займається ризиковими послугами – це віртуальні активи, криптовалюти, торгівля нерухомістю, антикваріатом, надає рекламні, маркетингові чи консалтингові послуги, розробка програмного забезпечення – їх дуже складно підтвердити документально.

Під перевірку можуть потрапити і ті, хто отримує багато грошових переказів і відразу їх переводить в готівку, не може підтвердити походження коштів на рахунку.

«Якщо банк не має підтвердження того, що людина працевлаштована, а раз на місяць вона отримує на карту приблизно однакову суму коштів, то для фінустанови це може означати, що вона працює без оформлення або займається підприємницькою діяльністю і при цьому не сплачує податки», – каже юристка Анастасія Андрєєва.

Заблокують рахунок тим, хто отримав переклад від особи, яка зареєстрована або перебуває в «токсичній» країні: росії, білорусії Ірані, Північній Кореї тощо.

У юридичних осіб менше шансів потрапити під фінмоніторинг, бо у них на кожне переказ коштів має бути документ – договір, акт, рахунок, який підтверджуватиме законність операції та походження коштів.

Що робити, щоб не потрапити під фінмоніторинг

«Щоб уникнути блокування рахунку, необхідно чітко вказувати призначення платежу. Банк не блокуватиме картку, якщо платіж призначений як безоплатна фінансова допомога, отримання коштів від сім’ї, повернення боргу. При створенні рахунку у банку клієнт повинен повідомити фінустанову про джерело свого доходу та назвати суму приблизних переказів чи нарахувань. Якщо їх побільшає – краще також повідомити про це банк. Там внесуть зміни до анкету, яку заповнювали під час відкриття картки», – сказала Анастасія Андрєєва.

Що робити після блокування рахунку

Перше, що потрібно зробити – дізнатися про причину блокування рахунку. Зрозуміти, яку операцію вважали підозрілою та надати банку необхідні документи.

«Серед них можуть бути зарплатна довідка форми ОК-5 або ОК-7, квитанція про оплату податків, договір про продаж майна або оформлення спадщини тощо. Але у кожного банка свої вимоги до документів», – каже юристка Анастасія Андрєєва.

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