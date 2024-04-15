Як перереєструвати авто в Україні і скільки це коштує: інструкція 2024

Зареєструвати чи перереєструвати авто в Україні можна через Сервісний центр, а можна через Дію. Для цього потрібна низка документів, а також кошти на оплату послуг.

Журналісти dnepr.info дізналися, які документи для цього потрібні і скільки коштуватиме перереєстрація.

Які документи потрібні у сервісному центрі

Для перереєстрації або реєстрації авто майбутньому власнику знадобиться паспорт, копія ідентифікаційного коду, договір купівлі-продажу. Укласти його можна прямо у сервісному центрі – це може зробити адміністратор. Послуга безкоштовна.

Знадобиться і техпаспорт на авто, заява про переоформлення – її можна заповнити відразу в центрі, квитанція про оплату послуги, бланків та номерів, довідка про середньоринкову оцінку вартості машини. Знадобляться квитанції про сплату податку та військового збору.

З усіма цими документами необхідно прийти до адміністратора сервісного центру. Для зручності перед цим можна записатись в електронну чергу. Зробити це можна на сайті МВС.

Які документи необхідні для реєстрації авто через «Дію»

Щоб перереєструвати автомобіль за допомогою застосунку «Дія» перше, що потрыбно зробити – це авторизувавшись та перейти на вкладку «Водію» і натиснути кнопку «Продати транспортний засіб» або ж натиснути «Продати ТЗ» в меню техпаспорта.

Після цього необхідно вказати договірну вартість авто та надіслати запит на дані покупця. Він формується за допомогою посилання чи QR-коду.

Після внесених змін потрібно підписати договір електронним підписом та почекати деякий час – документ перевірятиметься у сервісному центрі. Коли перевірку буде пройдено, у програмі з’явиться повідомлення.

Вартість перереєстрації авто

Послуга з переоформлення автомобіля на нового власника коштуватиме 350 грн. Бланк свідоцтва – 405 грн, номерний знак – 350 грн.

Якщо йдеться про переоформлення мотоцикла, то це буде дешевше – номерний знак на двоколісну техніку коштує 122 грн, в іншому ж суми незмінні.

Номер на мопед коштуватиме 93 грн, а на причіп – 111 грн. Додатково банк може брати комісію за послуги.

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