Незвичайна історія старовинного будинку біля ЦУМу у Дніпрі: від комуналки до ТЦ

Навпроти ЦУМу в Дніпрі знаходиться невелика стара триповерхова будівля. Їй вже понад 100 років і за все своє довге «життя» цей будинок встиг побувати і прибутковим будинком, і комунальною квартирою, а зараз – це невеликий торговий центр з офісами та магазинами. Зараз будівля пофарбована в жовтий колір, але початковий колір – червоний. Збудована вона з катеринославської пластичної цегли.

Журналісти dnepr.info дізналися історію цього незвичайного будинку.

Будівля на вулиці Мономаха була збудована у 1880-х роках. Власником прибуткового будинку був купець Кузьма Котов. Він був гласним Міської Думи, членом товариства «Просвіта». Цікаво, що предки Кузьми Котова були кріпаками, але дізнавшись, що на півдні є місто, де можна жити вільно – вони втекли від поміщика і оселилися в Катеринославі. Після початку промислового буму в Катеринославі центр міста став місцем, де було зосереджено все суспільне та економічне життя населеного пункту. Місто активно розвивалося і в центрі купці того часу будували торгові ряди та прибуткові будинки.

Батьки Котова і власне сам купець займалися розведенням худоби. На річці Сура у них був маєток, де був пасовища та скотобійня. Товар вони продавали у крамницях на Нижньо-Троїцькому ринку.

Архітектором будинку Кузьми Котова став Дмитро Скоробогатов. У будинку було два входи, а в центрі – арка для проїзду у двір. На даху за задумом автора проєкту будинку, мали вінчати вежі з литим металевим орнаментом. У будинку було кілька квартир по 7 кімнат та по 3 кімнати. У кожній була окрема кухня. На третьому поверсі мешкав власник будинку з сім’єю, а решту – здавав в оренду. У будинку розміщувалося початкове училище та жіноча міська гімназія.

У 1920 році будинок був націоналізований, але вже через кілька років був повернений у власність родини Котова. Вони залишилися жити тут на третьому поверсі, а весь дім був заселений звичайними громадянами.

Після звільнення Дніпра у 1943 році будівлю було відремонтовано та перебудовано. Його почали використовувати як комуналку. Але після цього колишній будинок Котова не ремонтували. У 2001 році будинок був викуплений і реконструйований під торговий центр. Після цього зовнішній вигляд будинку змінився знову і став ще менш схожий на той, яким його задумував архітектор Скоробогатов.

Було прибрано балкони, арку у двір, два входи. З двору з’явилася прибудова, що збільшила площу будинку майже вдвічі. Наразі це невеликий торговий центр, де здаються в оренду офіси.

фото: О. Волок

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