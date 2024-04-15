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  • У центрі Дніпра розбирають ще один старовинний будинок: тут був готель та полікліника (ФОТО)

У центрі Дніпра розбирають ще один старовинний будинок: тут був готель та полікліника (ФОТО)

Сьогодні 14:54
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Незабаром з «обличчя» міста зникне ще один старовинний будинок часів Катеринослава. Будівля на вулиці Європейській кілька років стояла занедбана, а зараз там з'явилися стенди, які повідомляють, що на місці будинку з катеринославської цегли.

Новости Днепра про У центрі Дніпра розбирають ще один старовинний будинок: тут був готель та полікліника (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію будинку та як він раніше виглядав.

Новости Днепра про У центрі Дніпра розбирають ще один старовинний будинок: тут був готель та полікліника (ФОТО)

Будівля на 2,5 поверху заввишки була збудована на початку минулого століття. Зводилась вона як прибутковий будинок, але швидко була перекваліфікована на невеликий готель з усіма зручностями. На жаль, її назва не збереглася. Гості готелю могли розраховувати на гарячу ванну, електрику, можливість користуватися телефоном і окрему кімнату для прислуги. Але пропрацював готель недовго – близько 5 років, після чого будівля була націоналізована і перетворилася на комуналку.

Новости Днепра про У центрі Дніпра розбирають ще один старовинний будинок: тут був готель та полікліника (ФОТО)

Після Другої світової війни прибутковий будинок-готель був відновлений і став поліклінікою однієї з місцевих лікарень. Вона проіснувала тут досить довго – щонайменше 60 років. Але понад 10 років тому будівлю було визнано аварійною та лікарів звідти виселили. З того часу дім стояв порожнім. Будівля не встигла стати притулком бомжів та місцем, де регулярно щось горить.

Новости Днепра про У центрі Дніпра розбирають ще один старовинний будинок: тут був готель та полікліника (ФОТО)

Якийсь час тому будинок обнесли парканом і швидко розібрали. Як з’ясувалося, на його місці будуватимуть багатофункціональний комплекс громадського та житлового призначення. Швидше за все, там з’явиться БФК «Зигзаг», частина майбутнього комплексу «Брама».

Новости Днепра про У центрі Дніпра розбирають ще один старовинний будинок: тут був готель та полікліника (ФОТО)

фото: oldcity.dp.ua, Urban Dnipro

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Новости Днепра про У центрі Дніпра розбирають ще один старовинний будинок: тут був готель та полікліника (ФОТО)Українська

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