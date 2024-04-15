У центрі Дніпра розбирають ще один старовинний будинок: тут був готель та полікліника (ФОТО)

Незабаром з «обличчя» міста зникне ще один старовинний будинок часів Катеринослава. Будівля на вулиці Європейській кілька років стояла занедбана, а зараз там з'явилися стенди, які повідомляють, що на місці будинку з катеринославської цегли.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію будинку та як він раніше виглядав.

Будівля на 2,5 поверху заввишки була збудована на початку минулого століття. Зводилась вона як прибутковий будинок, але швидко була перекваліфікована на невеликий готель з усіма зручностями. На жаль, її назва не збереглася. Гості готелю могли розраховувати на гарячу ванну, електрику, можливість користуватися телефоном і окрему кімнату для прислуги. Але пропрацював готель недовго – близько 5 років, після чого будівля була націоналізована і перетворилася на комуналку.

Після Другої світової війни прибутковий будинок-готель був відновлений і став поліклінікою однієї з місцевих лікарень. Вона проіснувала тут досить довго – щонайменше 60 років. Але понад 10 років тому будівлю було визнано аварійною та лікарів звідти виселили. З того часу дім стояв порожнім. Будівля не встигла стати притулком бомжів та місцем, де регулярно щось горить.

Якийсь час тому будинок обнесли парканом і швидко розібрали. Як з’ясувалося, на його місці будуватимуть багатофункціональний комплекс громадського та житлового призначення. Швидше за все, там з’явиться БФК «Зигзаг», частина майбутнього комплексу «Брама».

фото: oldcity.dp.ua, Urban Dnipro

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