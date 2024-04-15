Історія старовинного будинку на Кельнському бульварі: тут була легендарна варенична (ФОТО)

На перетині Кельнського бульвару та проспекту Яворницького у Дніпрі стоїть невелика старовинна будівля. За весь свій довгий період існування в будівлі змінилося кілька власників, а сама вона кілька разів змінював своє призначення.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію цієї невеликої будівлі.

Двоповерховий будинок на перехресті колишньої вулиці Виконкомівської та центрального проспекту було зведено у середині 1880-х років. Будувався він як прибутковий. У той час у місті був бум будівництва прибуткових будинків, а нинішній бульвар був початком нової вулиці, яку щойно створили. Знаходилася ця вулиця біля балки і довго тут ніхто не хотів жити і будуватися. Будівлю було зведено навпроти тогочасної Міської Думи.

Тут можна було дешево зняти невелику кімнату з окремою столовою. На першому поверсі було декілька магазинів. Після 1920-х років будинок перетворився на комунальний, але пробув у такому стані недовго – до Другої світової війни.

Після звільнення Дніпра у 1943 році будинок було відновлено, але у ньому вирішили не розміщувати мешканців, а пристосувати для інших потреб – у будівлі відкрилося кілька закладів та варенична. Останню мешканці Дніпра згадуюсь до сьогодні.

«Я дуже любила бувати в цій вареничній, не могла проходити повз. А часом навіть спеціально приїжджала туди. Завжди була порція вареників з м’ясом і на закуску – з сиром. Дуже шкода, що її більше немає», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Тетяна Осипова.

У «Вареничній» можна було замовити та скуштувати не лише вареники з м’ясом, картоплею, капустою чи сиром, а й галушки, суп із фрикадельками, салат із капустою та навіть терту моркву з цукром.

Окрім «Варенічної» у будинку був магазин українських сувенірів та квітів.

«А ще там була маленька квіткова крамниця. Коли я виходила заміж у січні 1974 року змогла дістати там величезний букет бузку і всі гості були в захваті – бузок у січні», – згадує соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Ірина Найденко.

Пізніше будівля почала руйнуватися, але на початку 2000-х її викупив приватний інвестор і відреставрував. У колишньому прибутковому будинку тепер на першому поверсі знаходяться магазини, а на останньому – здаються в оренду офісні приміщення.

фото oldcity.dp.ua, Е. Присягина

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