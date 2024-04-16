Кто из жителей Днепра с 1 мая может перестать получать субсидию: перечень 2024

Журналисты dnepr.info узнали, кому перестанут выплачивать субсидию и вернется ли выплата с началом следующего отопительного сезона.
На субсидию в Украине может претендовать то домохозяйство, которое тратит на оплату коммунальных услуг более 15% своего общего дохода. С окончанием отопительного сезона сумма в платежках жителей Днепра становится значительно меньше, ведь не нужно платить за отопление. Поэтому часть потребителей, которые получали помощь во время отопительного сезона не будут ее получать во время не отопительного.
Но это не значит, что субсидия будет отменена и осенью необходимо будет снова подавать документы на ее получение. Если в платежке написано: «субсидия 0.0 грн» то это значит, что помощь автоматически была продлена на не отопительный сезон и точно так же будет автоматически продлена на следующий отопительный сезона 2024-2025.
Субсидию могут отменить если потребитель нарушает одно из условий ее получения. Например, у него есть заложенность по коммуналке. Приостановят помощь за долг более 680 грн. Не будут помогать в оплате и тем, кто сдает квартиру в аренду без договора и продолжает получать на нее субсидию, а сам при этом живет в другом месте.
Без субсидии останутся те, кто продал или купил недвижимость или автомобиль либо сделал покупку на более чем 50 тыс грн. В помощи откажут тем, кто стал больше зарабатывать, если в домовладении прописан совершеннолетний, который не учится и не работает либо же субсидия выдается на трех жителей, а в доме или квартире по факту живут двое. Все эти причины дают основание ПФУ отменить назначение субсидии потребителю.
Подать заявление на получение субсидии могут не только те, у кого оплата за коммунальные услуги превышает 15% дохода домохозяйства но те, кто официально арендует жилье, приютил в своем доме ВПЛ. Помогут тем, у кого количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных.
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