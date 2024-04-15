Как перерегистрировать авто в Украине и сколько это стоит: инструкция 2024

Зарегистрировать или перерегистрировать авто в Украине можно через Сервисный центр, а можно через «Дію». Для этого нужен ряд документов, а также средства для оплаты услуг.

Журналисты dnepr.info узнали, какие документы для этого нужны и во сколько обойдется перерегистрация.

Какие документы нужны в сервисном центре

Для перерегистрации или регистрации авто будущему владельцу понадобится паспорт, копия идентификационного кода, договор о купле-продаже. Заключить его можно прямо в сервисном центре – это может сделать администратор. Услуга бесплатная.

Понадобится и техпаспорт на авто, заявление о переоформлении – его можно заполнить сразу в центре, квитанция об оплате услуги, бланков и номера, справка о среднерыночной оценки стоимости машины. Понадобятся квитанции об уплате налога и военного сбора.

Со всеми этими документами необходимо прийти к администратор сервисного центра. Для удобства перед этим можно записаться в электронную очередь. Сделать это можно на сайте МВД.

Какие документы нужны для регистрации авто через «Дію»

Для того, чтобы перерегистрировать автомобиль с помощью приложения «Дія». Авторизовавшись, нужно зайти на вкладку «Водителю» и нажать кнопку «Продать транспортное средство» или же нажать «Продать ТС» в меню техпаспорта.

После этого необходимо указать договорную стоимость авто и отправить запрос на данные покупателя. Он формируется с помощью ссылки или QR-кода.

После внесенных изменений нужно подписать договор электронной подписью и подождать некоторое время – документ будет проверяться в сервисном центре. Когда проверка будет пройдена – в приложении появится уведомление.

Стоимость перерегистрации авто

Услуга по переоформлению автомобиля на нового собственника обойдется в 350 грн. Бланк свидетельства -405 грн, номерной знак – 350 грн.

Если речь идет о переоформлении мотоцикла, то это будет чуть дешевле – номерной знак на двухколесную технику стоит 122 грн, в остальном же суммы неизменны.

Номер на мопед обойдется в 93 грн, а на прицеп – 111 грн. Дополнительно банк может взымать комиссию за услуги.

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