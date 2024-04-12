Необычная история старинного дома возле ЦУМа в Днепре: из коммуналки в ТЦ

Напротив ЦУМа в Днепре находится небольшое старое трехэтажное здание. Ему уже более 100 лет и за всю свою долгую «жизнь» это здание успело побывать и доходным домом, и коммунальной квартирой, а сейчас – это небольшой торговый центр с офисами и магазинами. Сейчас здание выкрашено в желтый цвет, но начальный его цвет – красный. Сделано оно из екатеринославского пластичного кирпича.

Журналисты dnepr.info узнали историю этого необычного дома.

Здание на улице Мономаха было построено в 1880-х годах. Владельцем доходного дома был купец Кузьма Котов. Он был гласным Городской Думы, членом общества «Просвіта». Интересно, что предки Кузьмы Котова были крепостными, но узнав, что на юге есть город, где можно жить вольно – они сбежали от помещика и поселились в Екатеринославе. После начала промышленного бума в Екатеринославе центр города стал местом, где была сосредоточена вся общественная и экономическая жизнь населенного пункта. Город активно развивался и в центре купцы того времени строили торговые ряды и доходные дома.

Предки Котова и сам купец занимались разведением скота. На реке Сура у них было имение, где было пастбище и скотобойня. Товар они продавали в лавках на Нижне-Троицком рынке.

Архитектором дома Кузьмы Котова стал Дмитрий Скоробогатов. В доме было два входа, а в центре – арка для проезда во двор. На крыше по задумке автора проекта дома, крышу здания должны были венчать башенки с литым металлическим орнаментом. В доме было несколько квартир по 7 комнат и по 3 комнаты. При каждой была отдельная кухня. На третьем этаже жил владелец дома с семьей, а остальные – сдавал в аренду. В доме размещалась начальное училище и женская городская гимназия.

В 1920 году дом был национализирован, но уже через пару лет был возвращен в собственность семьи Котова. Они остались жить на третьем этаже, а весь дом был заселен обычными гражданами.

После освобождения Днепра в 1943 году здание было отремонтировано и перестроено. Его стали использовать как коммуналку. Но после этого бывший дом Котова не ремонтировался. В 2001 году здание было выкуплено и реконструировано под торговый центр. После этого внешний вид дома изменился еще сильнее и стал еще менее похож на тот, каким его задумывал архитектор Скоробогатов.

Были убраны балконы, арка во двор, два входа. Со двора появилась пристройка, увеличившая площадь дома почти в два раза. Теперь это небольшой торговый центр, где сдаются в аренду офисы.

фото: А. Волок

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