Среди магнолий, сакур и тюльпанов: ТОП -12 мест в Днепре для необычного фото в цветах

Журналисты dnepr.info собрали подборку мест, где можно не только любоваться весенним цветением деревьев, но и сделать селфи в белых и нежно-розовых цветках.
Среди городского шума и суеты площадь является островком тишины, спокойствия и умиротворения, а в весеннее время радует красотой цветения магнолий.
В сквере можно не только полюбоваться на реку, посидеть на лавочках необычной формы, но и вдохнуть аромат магнолий и полюбоваться их красотой, а заодно можно сделать несколько фото в бело-розовых цветах.
Прийти на прогулку в яхт-клуб на берегу Днепра можно не только для того, чтобы полюбоваться на животных и павлинов, но и чтобы посмотреть как цветет белая магнолия.
Неподалеку от сквера «Прибрежного» есть целая аллея сакур. Деревьев не много и они только начинают цвести и скорее всего к выходным предстанут перед «посетителями» во всей красе.
В этом сквере часть территории засажена магнолиями, часть – сакурами. Во время цветения в зеленой зоне стоит потрясающий аромат.
Одно из самых популярных мест во время цветения сакуры в Днепер – парк бывшего университета ДИИТа. Сейчас он называется: «Университет науки и технологий». В парке есть целая аллея сакур, которые цветут ярким розовым цветом. Чтобы сделать тут фотографию обычно нужно постоять в очереди – деревьев чуть более десятка, а желающих запечатлеть их цветение – в разы больше.
Японская вишня цветет и в Новокодацком парке. Деревьев в этой зеленой зоне не много, их высадили тут только несколько лет назад.
Возле монумента Славы есть аллея сакур. Ее посадили в 2017 году в честь годовщины установления дипломатических отношений между нашей страной и Японией.
Сакуры появились в сквере всего несколько лет назад. Деревья еще очень молоды, не имеют большой пышной кроны, но очень радуют местных жителей своей красотой и ароматом.
Сакуры в сквере Усачева на левом берегу Днепра не много, но ее цветы большие и пышные и деревья выглядят превосходно.
Неподалеку от торгового центра «Вавилон» на левом берегу Днепра растет несколько сакур. Они еще слишком молоды, цветы на них не большие, но смогут «обеспечить» прекрасными фото для социальных сетей и на память о весне.
В этом году на Бульваре Славы уже появилась аллея из красных тюльпанов. Сделать селфи с ними вряд ли будет возможно, а вот полюбоваться на красоту цветов или запечатлеть их на фото – вполне.
фото: группа «Райончик»
Читайте также:
Автор:
В суде офицер признал свою вину и искренне раскаялся.
Это касается жителей частного сектора!
Частный дом имеет много преимуществ по сравнению с квартирой. Тут…
Северная Америка, США, Канада и несколько европейских стран смогут увидеть…
В суде офицер признал свою вину и искренне раскаялся.
Это касается жителей частного сектора!
Частный дом имеет много преимуществ по сравнению с квартирой. Тут нет шумных соседей за стеной, никто рано утром не разбудит дрелью, также при покупке такой дом выгоднее, чем квартира аналогичного метража – дома стоят дешевле. Но вместе с тем, за…
Северная Америка, США, Канада и несколько европейских стран смогут увидеть полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года.
Важна любая информация!
Нетрезвая водитель "заехала" в супермаркет.
В Никополе на Днепропетровщине во время утреннего обстрела пострадали люди.
Будьте внимательны!
В Киеве убили 16-летнего парня возле фуникулера.
В Днепропетровской области обломки ракеты повредили газовое оборудование.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!