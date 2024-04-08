Среди магнолий, сакур и тюльпанов: ТОП -12 мест в Днепре для необычного фото в цветах

В этом году весна непривычно теплая. На этой неделе синоптики прогнозируют до +26 градусов тепла. С каждым днем на улице все больше зелени, а деревья расцветают все сильнее. В Днепре есть несколько мест, где собрано большое количество сакур и магнолий. В дни цветений они становятся настоящим магнитом для жителей города.

Журналисты dnepr.info собрали подборку мест, где можно не только любоваться весенним цветением деревьев, но и сделать селфи в белых и нежно-розовых цветках.

Площадь Успенская

Среди городского шума и суеты площадь является островком тишины, спокойствия и умиротворения, а в весеннее время радует красотой цветения магнолий.

Сквер Прибрежный

В сквере можно не только полюбоваться на реку, посидеть на лавочках необычной формы, но и вдохнуть аромат магнолий и полюбоваться их красотой, а заодно можно сделать несколько фото в бело-розовых цветах.

Яхт-клуб Сич

Прийти на прогулку в яхт-клуб на берегу Днепра можно не только для того, чтобы полюбоваться на животных и павлинов, но и чтобы посмотреть как цветет белая магнолия.

Набережная

Неподалеку от сквера «Прибрежного» есть целая аллея сакур. Деревьев не много и они только начинают цвести и скорее всего к выходным предстанут перед «посетителями» во всей красе.

Сквер Героев

В этом сквере часть территории засажена магнолиями, часть – сакурами. Во время цветения в зеленой зоне стоит потрясающий аромат.

Парк ДИИТа

Одно из самых популярных мест во время цветения сакуры в Днепер – парк бывшего университета ДИИТа. Сейчас он называется: «Университет науки и технологий». В парке есть целая аллея сакур, которые цветут ярким розовым цветом. Чтобы сделать тут фотографию обычно нужно постоять в очереди – деревьев чуть более десятка, а желающих запечатлеть их цветение – в разы больше.

Новокодацкий парк

Японская вишня цветет и в Новокодацком парке. Деревьев в этой зеленой зоне не много, их высадили тут только несколько лет назад.

У памятника

Возле монумента Славы есть аллея сакур. Ее посадили в 2017 году в честь годовщины установления дипломатических отношений между нашей страной и Японией.

Сквер им. Янгеля

Сакуры появились в сквере всего несколько лет назад. Деревья еще очень молоды, не имеют большой пышной кроны, но очень радуют местных жителей своей красотой и ароматом.

Сквер Усачева

Сакуры в сквере Усачева на левом берегу Днепра не много, но ее цветы большие и пышные и деревья выглядят превосходно.

ТЦ Вавилон»

Неподалеку от торгового центра «Вавилон» на левом берегу Днепра растет несколько сакур. Они еще слишком молоды, цветы на них не большие, но смогут «обеспечить» прекрасными фото для социальных сетей и на память о весне.

Аллея на Бульваре Славы

В этом году на Бульваре Славы уже появилась аллея из красных тюльпанов. Сделать селфи с ними вряд ли будет возможно, а вот полюбоваться на красоту цветов или запечатлеть их на фото – вполне.

фото: группа «Райончик»

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