Серед магнолій, сакур та тюльпанів: ТОП-12 місць у Дніпрі для незвичайного фото у квітах

Цього року весна незвично тепла. Цього тижня синоптики прогнозують до +26 градусів тепла. З кожним днем на вулицях міста все більше зелені, а дерева розцвітають все сильніше. У Дніпрі є кілька місць, де зібрано велику кількість сакур та магнолій. У дні цвітіння вони стають справжнім «магнітом» для мешканців міста.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку місць, де можна не лише милуватися весняним цвітінням дерев, а й зробити селфі у білих та ніжно-рожевих квітках.

Площа Успенська

Серед міського шуму та суєти площа є острівцем тиші, спокою та умиротворення, а навесні радує красою біло-рожевих квітів магнолій.

Сквер Прибережний

У сквері можна не тільки помилуватися річкою, посидіти на лавках незвичайної форми, але й вдихнути аромат магнолій і помилуватися їхньою красою, а заразом можна зробити кілька фото в біло-рожевих кольорах.

Яхт-клуб Січ

Прийти на прогулянку до яхт-клубу на березі Дніпра можна не лише для того, щоб помилуватися тваринами і павичами, а й щоб подивитися як цвіте біла магнолія.

Набережна

Неподалік скверу «Прибережного» є ціла алея сакур. Дерев небагато і вони тільки починають цвісти і швидше за все до вихідних постануть перед «відвідувачами» у всій красі.

Сквер Героїв

У цьому сквері частину території засаджено магноліями, частина – сакурами. Під час цвітіння у зеленій зоні стоїть приголомшливий аромат.

Парк ДІІТу

Одне з найпопулярніших місць під час цвітіння сакури у Дніпер – парк колишнього університету ДІІТу. Нині він називається: «Університет науки та технологій». У парку є ціла алея сакур, що цвітуть яскравим рожевим кольором. Щоб зробити тут фотографію зазвичай потрібно постояти в черзі – дерев трохи більше десятка, а бажаючих відобразити їхнє цвітіння – у рази більше.

Новокодацький парк

Японська вишня цвіте і у Новокодацькому парку. Дерев у цій зеленій зоні небагато, їх висадили тут лише кілька років тому.

Біля пам’ятника

Біля монумента Слави є алея сакур. Її посадили 2017 року на честь річниці встановлення дипломатичних відносин між нашою країною та Японією.

Сквер ім. Янгеля

Сакури з’явилися у сквері лише кілька років тому. Дерева ще дуже молоді, не мають великої пишної крони, але дуже радують місцевих жителів своєю красою та ароматом.

Сквер Усачова

Сакури у сквері Усачова на лівому березі Дніпра не багато, але її квіти великі та пишні та дерева виглядають чудово.

ТЦ Вавилон»

Неподалік торгового центру «Вавилон» на лівому березі Дніпра росте кілька сакур. Вони ще надто молоді, квіти на них не великі, але зможуть «забезпечити» чудовими фото для соціальних мереж та на згадку про весну.

Алея на Бульварі Слави

Цього року на Бульварі Слави вже з’явилася алея із червоних тюльпанів. Зробити селфі з ними навряд чи буде можливо, а ось помилуватися красою квітів або сфотографувати їх на фото – цілком.

фото: група “Райончик”

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