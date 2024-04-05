ТОП-10 известных днепрян на картинах знаменитых художников: как их видит AI

Искусственный интеллект развивается очень быстро и в очень разных направлениях. Если еще год назад он умел только создавать тексты, то сейчас может нарисовать картину или даже "осовременить" картину известного художника.

Журналисты dnepr.info с помощью искусственного интеллекта собрали подборку фото известных днепрян, если бы они были нарисованы на картинах художников.

Мер Днепра Борис Филатов оказался «нарисованным» кистью немецкого художника-портретиста Йозефа Штилера. Художник жил в Германии, был придворным портретистом и творил в 1800-1840-х годах. Картина ниже «репродукция» АІ работы Штилера «Портрет Максимилиана Баварского», отца принцессы Сиси.

Победительницу конкурса «Мисс Украина Вселенная 2021» и модель родом из Днепра Анну Неплях нейросеть изобразила в виде девушки, сидящей на фоне моря и гор. Это картина Уильяма Говарда «Девушка в венке из фиалок и мантии шафранового оттенка».

Блогерша из Днепра Анна Алхим превратилась в весьма героиню картины Филипа де Ласло «Портрет Цецилии Мекленбург-Шверинской», супруги прусского кронпринца Вильгельма.

Актер родом из Днепра Константин Войтенко «перевоплотился» в героя картины «Трубадур» Метью Джеймса Коллинза.

Актер театра и кино Вячеслав Довженко учился и некоторое время работал в днепровском кукольном театре. Сегодня его можно увидеть в разных популярных картинах и сериалах украинского производства. Искусственный интеллект «решил», что актер подойдет на роль Святого Франциска с одноименной картины Матео Претти.

Александра Кучеренко, обладательница титула «Мисс Украина -2016», телеведущая, модель и жена Дмитрия Комарова превратилась на Картине Эжена Девериа превратилась в «Турецкую красавицу».

Бронзовая призерка летних Олимпийских игр 2020 года, легкоатлетка и прыгунья Ярослава Магучих стала героиней картины итальянского живописца и гравера эпохи позднего барокко Джакомо Амикони «Девушка с лютней».

Еще одна легоатлетка из Днепра, специализирующая в беге с барьерами Анна Рыжикова полностью изменилась под «кистью» нейросети и превратилась в жгучую брюнетку с картины Бенджамина Роберта.

Телеведущий утренних программ родом из Днепра Руслан Сенечки стал героем картины испанца Диего Веласкеса «Портрет папы».

Политика из Днепра, бывшего Премьер-министра Украины и кандидата в Президенты Юлию Тимошенко нейросеть «увидела» героиней картины художника Хьюго Мегле «Маргарет».

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