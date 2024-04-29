На Днепропетровщине ручка мотоблока пробила голову дачнику, который возился на огороде: детали от медиков

Несчастный случай произошел вчера, 28 апреля. Тяжелую травму получил 71-летний мужчина во время работы на земельном участке, сообщила медик «скорой» Лариса Буданцева.
Ранее в ГСЧС сообщали, что спасатели помогали жителю Петриковского района. Теперь появились подробности.
Во время работы на домашнем участке опрокинулся мотоблок и травмировал мужчину. По вызову срочно выехала бригада Каменской станции Петриковской подстанции областного центра ЭМД.
Приехав на место, медики выяснили, что 71-летнему мужчине ручка руля пробила правый глаз и вошла в мозг и выступает под кожей затылочной части черепа. Фельдшером была вызвана служба ГСЧС, отрезавшая ручку от основного механизма.
А тем временем пострадавшему, у которого было массивное кровотечение из глаз, оказывалась экстренная медицинская помощь. На помощь прибыла вторая бригада «скорой».
Медики наложили повязки, обезболили пациента, подключили периферические катетеры, провели инфузию растворов и кислородную поддержку.
С диагнозом: открытая ЧМТ. Инородное тело головного мозга. Проникновенное ранение правого глаза, запятая второй степени, пострадавший госпитализирован в Каменскую БСМП. После проведения КТ диагностики и интубации трахеи его бригадой интенсивной терапии госпитализировали в больницу в Днепре.
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