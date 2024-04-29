На Днепропетровщине ручка мотоблока пробила голову дачнику, который возился на огороде: детали от медиков

Несчастный случай произошел вчера, 28 апреля. Тяжелую травму получил 71-летний мужчина во время работы на земельном участке, сообщила медик «скорой» Лариса Буданцева.

Ранее в ГСЧС сообщали, что спасатели помогали жителю Петриковского района. Теперь появились подробности.

Во время работы на домашнем участке опрокинулся мотоблок и травмировал мужчину. По вызову срочно выехала бригада Каменской станции Петриковской подстанции областного центра ЭМД.

Приехав на место, медики выяснили, что 71-летнему мужчине ручка руля пробила правый глаз и вошла в мозг и выступает под кожей затылочной части черепа. Фельдшером была вызвана служба ГСЧС, отрезавшая ручку от основного механизма.

А тем временем пострадавшему, у которого было массивное кровотечение из глаз, оказывалась экстренная медицинская помощь. На помощь прибыла вторая бригада «скорой».