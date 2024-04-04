На сколько дней дадут больничный по уходу за взрослым: ответ ПФУ

Когда в семье болеет несовершеннолетний ребенок, то его родители – мама или папа берут больничный по уходу за чадом, когда ребенок становится старше 14 лет то такой документ родители уже не имеют права оформить. Но в Украине можно оформить больничный и для ухода за совершеннолетним членом семьи. При этом не обязательно ухаживать именно за ребенком, помогать в лечении можно и старшим членам семьи.

Журналисты dnepr.info узнали, на какой срок в Днепре дают листок нетрудоспособности по уходу за взрослым и как его получить.

На сколько дней можно оформить

Листо временной нетрудоспособности по уходу за больным совершеннолетним членом семьи в Украине можно оформить сроком на 3 календарных дня. Об этом сообщают В ПФУ Днепропетровской области. Документ считается оформленным в первый день обращения к врачу.

В исключительных случаях, если у того, кто болеет есть серьезные тяжелые заболевания или сложные бытовые обстоятельства, срок больничного по уходу за совершеннолетним членом семьи может быть продлен до 7 календарных дней, но не более.

Сколько заплатят

По уходу на больничный человек может рассчитывать, что его листок нетрудоспособности будет оплачен. Первые несколько дней больничный оплачивает ПФУ. Тот, кто присматривает за заболевшим взрослым может рассчитывать на такую компенсацию: 50% средней заработной платы, если страховой стаж составляет до 3-х лет. Если его наберется от 3 до 5 лет – то компенсируют уже 60% зарплаты. Тем, кто делал отчисления в ПФУ на протяжении от 5 до 8 лет – компенсируют 70%, а те, кто официально работает более 8 лет – 100%.

Столько же компенсируют ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства, членам семей погибших ветеранов войны, донорам, имеющим право на льготу.

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