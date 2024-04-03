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  • Что теперь находится на месте ресторана «Люкс» в Днепре: от доходного дома до высотки-гиганта (ФОТО)

Что теперь находится на месте ресторана «Люкс» в Днепре: от доходного дома до высотки-гиганта (ФОТО)

Сегодня 17:28
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С «лица» Днепра за последние несколько лет исчез не один десяток старинных домов. В большинстве своем они давно были в плачевном состоянии, сгоревшие и разрушенные наполовину. Так, на центральном проспекте Днепра на месте 18 этажного дома когда-то было небольшое трехэтажное здание.

Журналисты dnepr.info узнали, как раньше выглядело здание на углу проспекта Яворницкого и улицы Половицкой.

В конце XIX ст на углу центрального проспекта и улицы Половицкой в Днепре был построен доходный дом. Принадлежал он семье Ильевых. Глава семьи занимался торговлей и владел несколькими магазинами в Екатеринославе.

Новости Днепра про Что теперь находится на месте ресторана «Люкс» в Днепре: от доходного дома до высотки-гиганта (ФОТО)

Потом он захотел увеличить капитал и построил доходный дом. Первый этаж Ильевы планировали сдавать в аренду торговцам, второй отводили для тех, кто захотел бы арендовать квартиру, а на третьем жили сами. На момент покупки участка и строительства дома у Ильева не хватило денег выкупить соседний участок и после возведения трехэтажного особняка получилось, что он оказался стоящим в притык к дому бельгийского промышленника Вюргелера, который находился на соседнем участке. В 1914 году семья Ильевых покинула дом и выехала из страны.

В конце 1930-х годов дом промышленника и дом торговца было решено объединить общим фасадом, сделать в единой стилистике и надстроить еще один этаж. Долгое время в доме были коммунальные квартиры.

На первом этаже здания, где во времена Екатеринослава были магазины, во времена когда город стал называться Днепропетровском открылся ресторан «Люкс». Он находился в доме Вюрглера.

Новости Днепра про Что теперь находится на месте ресторана «Люкс» в Днепре: от доходного дома до высотки-гиганта (ФОТО)

В середине 1990-х в «Люксе» случился пожар.  Здание ресторана и часть дома сгорело и больше не функционировало. Здание было признано аварийным, жильцов отселили. В части дома, который принадлежал Ильевым жили люди. Позже дом Вюрглера был снесен, а соседний дом реконструирован.

Новости Днепра про Что теперь находится на месте ресторана «Люкс» в Днепре: от доходного дома до высотки-гиганта (ФОТО)

На месте одного теперь высится огромное здание в 18 этажей, во втором старинном четырехэтажном доме по прежнему живут люди.

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Новости Днепра про Что теперь находится на месте ресторана «Люкс» в Днепре: от доходного дома до высотки-гиганта (ФОТО)Українська Новости Днепра про Что теперь находится на месте ресторана «Люкс» в Днепре: от доходного дома до высотки-гиганта (ФОТО)Русский

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