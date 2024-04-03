Круглый «Марчелло» з топингом и пудрой: ТОП-3 места, где в Днепре можно попробовать пончики

Журналисты dnepr.info узнали, где можно попробовать пончики в Днепре и какова их средняя цена.
Заведение Ponchyk Boy находится на улице Сечевых Стрельцов, 3 и позиционирует себя как «пончиковая». Каждый месяц в меню появляются пончики с новым вкусом. Особенностью заведения также является то, что каждый пончик у них назван мужским именем. В меню есть пончики «Валерий», «Марчелло», «Деймон», у каждого – свой вкус и своя начинка.
Вместе с пончиками заказать тут можно не только чай, кофе, но и лимонады. Средняя стоимость пончика – 70 грн. Приготовить пончик могут прямо при посетителе. Есть возможность заказать угощенье с курьером или забрать с собой.
Практически рядом, на улице Сечевых Стрельцов,2 в марте этого года открылось еще одно заведение специализирующееся на пончиках. «БПШ» — расшифровывается как «Беляш, пончик, шаурма». Тут, помимо пончиков можно попробовать еще и беляши с шаурмой.
В заведении пончики подают с различными соусами и в сахарной пудре и без разных начинок, глазури также нет. 6 пончиков с сахарной пудрой тут обойдутся в 29 грн.
Попробовать пончики можно и в кофейне French.Donuts. Особенностью заведения является то, что сюда можно прийти с собакой. Тут очень любят французских бульдогов. Эти милые собаки не только дали название заведению, но и их портреты висят по всему залу. Тут продают пышные круглые пончики с сахарной пудрой и топингом из более чем 20 разных вкусов. Помимо пончиков в заведении можно попробовать макаронсы, тарты, мороженное и запить все кофе.
Кофейня находится на улице Миронова,10.
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