«Родители хоронили дочь в свадебном платье»: в Днепре байкер, сбивший 19-летнюю девушку, хочет избежать ответственности

В Днепре рассматривают дело байкера, сбившего на "зебре" 19-летнюю девушку.

Роковое ДТП произошло 31 августа 2022 года на Сичеславской Набережной. Мотоциклист сбил девушку, которая вместе с родителями переходила через пешеходный переход. Удар был такой силы, что пострадавшую отбросило на 20 метров.

Девушку тогда забрали в больницу с многочисленными травмами. Несмотря на все старания медиков, через месяц ее сердце остановилось. Адвокат Юлия Сегеда рассказала, что к ней обратилась мама погибшей и попросила о помощи.

Байкер, вызвавший ДТП, по словам матери пострадавшей, пытается избежать ответственности.

У меня новое дело. Очень тяжелое. И профессионально и нравственно. Больно смотреть на потерявшую ребенка маму. И противно смотреть на того, кто нечаянно, но убил девушку, а сейчас пытается уйти от ответственности, — написала Юлия Сегеда на своей Facebook-странице.

Адвокат выяснила, что мужчина до этого 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Только за 2017 год было 5 нарушений – три из которых в один месяц, два – в один день и разницей в 30 минут.

Байкер игнорировал правила ПДД также в 2018, 2020, 2021 и 2022 годах. По словам Юлии Сегеды, в январе 2022 года нарушитель получил штраф за то, что не пропустил человека на пешеходном переходе, а уже в августе 2022 года он сбил девушку на переходе насмерть.

Больно слушать, как мать рассказывает о своей погибшей дочери. Они переселились в Днепр из Донецкой области, родители спасли ребенка от войны… Родители хоронили ребенка в свадебном наряде. Представляете, как мать покупает своей дочери свадебное платье, фату, обует девушку в кроссовках, потому что она любила ходить в кроссовках… и кладет ребенка в гроб? Мне тяжело жить с тем, что я услышала, а она это пережила, — рассказывает Юлия Сегеда.

Адвокат отметила, что «байкерское» сообщество не отреагировало на событие и не предложило помощь семье погибшей, этого не сделал и сам подозреваемый.

Как же это? Ваш коллега не помог родителям ребенка ни копейкой. Почему вы в таких случаях не интересуетесь, как лечится пострадавшая, почему вы не собираете средства на помощь, почему вы пиарите свои благотворительные проекты и бросаете пострадавших, почему вы защищаете того, кто пренебрегая правилами лишает жизни человека? Я искала какое-то официальное заявление от сообщества, искала, может, были попытки помочь… нет, ничего… Грустно, — заметила адвокат.

Следующее заседание по делу должно состояться в конце мая.

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